Duas horas no trânsito? Conheça o plano especial de transportes para o Rock in Rio

Entrar no Rock in Rio Lisboa é sentir-se como Philip Seymour Hoffman no filme Sinédoque, Nova Iorque: como é que é possível existir uma cidade dentro de uma cidade? O festival, que decorre no Parque Tejo a 20, 21, 27 e 28 de Junho, ainda está a ser preparado e já parece uma pequena localidade nas margens do extenso rio. O que falta então para este funcionar como uma autêntica metrópole? Ora, a maior operação de mobilidade na história do evento que vai trazer à capital portuguesa Katy Perry, Linkin Park ou Sepultura.

Esta operação foi oficialmente apresentada esta terça-feira, 19 de Maio, no recinto do festival, e traz consigo uma máxima: esqueça o carro. Para a 11.ª edição do festival, a organização uniu forças com as autoridades e montou um ecossistema com 11 parceiros estratégicos liderados pela Carris, operando com horários alargados e reforços substanciais para garantir que as deslocações até à Cidade do Rock decorram sem problemas.

Nos dias 20, 21, 27 e 28 de Junho, circular de automóvel particular nas imediações do recinto será uma missão impossível, com acessos cortados e vias reservadas apenas a moradores e lojistas devidamente identificados. Como sublinha o intendente da PSP Henrique Figueiredo, "só faz sentido fazer esta viagem quem tiver uma ou duas horas de tempo a matar e quiser ficar numa fila de trânsito”, deixando a garantia que não há ninguém que irá encontrar “uma opção de mobilidade que se adeque às suas necessidades". O responsável reforça que o apelo ao uso do transporte colectivo não é em vão. "Venham de transportes públicos, porque, efectivamente, não há lugar para parqueamentos e, mais do que isso, vai haver fortes restrições para a circulação automóvel".

A melhor solução para evitar os bloqueios policiais, que começam logo pela manhã, passa mesmo pela Gare do Oriente, eleita como o grande ponto de encontro do festival. Dali partirá o shuttle especial da Carris, cuja operação foi duplicada para assegurar uma ligação directa e contínua até às portas do evento. O bilhete de ida e volta custa 2€ se for comprado antecipadamente no site do festival ou na aplicação navegante até ao dia 15 de Junho, duplicando de valor para 4€ após essa data.

Além do autocarro, o comboio assume-se como uma das alternativas mais eficazes. A estação de Sacavém fica mesmo em frente à entrada do público, a cerca de sete minutos a pé, e contará com paragens extraordinárias de comboios regionais, além de 32 comboios urbanos extra nas madrugadas do festival nas Linhas de Sintra e da Azambuja. João Clara, administrador da CP, recorda que a empresa cumpre uma missão histórica: "Há 170 anos que ligamos Portugal, e o facto de ligarmos Portugal faz com que se responda a esse público que vem de fora da cidade de Lisboa, permitindo-nos trazê-los para este evento". Para o administrador, a escolha ferroviária é óbvia face às 300 mil pessoas que devem acorrer ao recinto ao longo dos quatro dias: "Eu creio que é fácil perceber a importância que é termos um instrumento como o comboio como forma de condução das pessoas para o Rock in Rio. É não só o transporte mais eficiente, mais verde, mas também o mais capaz de trazer grande mobilidade para este evento".

O regresso a casa estende-se também à Margem Sul através dos comboios especiais da Fertagus, partindo de Roma-Areeiro, e das carreiras da Carris Metropolitana, além de barcos da Transtejo Soflusa com viagens até às 01.40 para Cacilhas e às 02.00 para o Barreiro. Já quem vem de fora da Grande Lisboa pode contar com descontos de 20% na Rede Expressos e na FlixBus. Para os que optem por soluções de transporte individual como os TVDE, haverá uma estação própria a oito minutos da entrada, enquanto as motas terão um parque exclusivo no Caminho das Cegonhas. Quem ainda assim precisar de conduzir até Lisboa deverá recorrer à pré-reserva de um dos 13 parques estratégicos da Telpark, com tarifas desde 4,90€ por 24 horas.

Parque Papa Francisco (Parque das Nações). 20, 21, 27 e 28 Jun, Sáb-Dom. 89€-157€

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn