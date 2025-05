Durante cinco dias, Biblioteca de Alcântara acolhe teatro, concertos e aulas sobre pão

JMarkun | A artista brasileira Tatiana Cobbett, do projecto Raparigas do Groove

A partir de 15 de Maio, a Biblioteca de Alcântara recebe o Festival Transatlântico, que vai incluir performances, exposições, aulas e DJ sets. Acontece até dia 20 de Maio e a entrada é livre.

A ideia central do festival, que tem curadoria do artista brasileiro Ique Gazzola, é construir espaços onde a arte sirva para celebrar o encontro, neste caso entre 28 artistas brasileiros e portugueses. A edição piloto arranca na quinta-feira com "Portugal Sentimental", que fica patente até ao último dia. A exposição é da artista plástica Paula Erber e pretende imergir nas paisagens urbanas, literatura e música portuguesa para criar jóias, gravuras e fotografias.

Também neste dia Tatiana Cobbett apresenta o projecto Raparigas do Groove, banda formada por mulheres, que no seu repertório contam apenas com temas de compositoras brasileiras. A 16, depois de uma tarde de teatro e performance, o dia acaba com um DJ set de Henrique Melo.

No sábado, 17, há algumas aulas para ir. De manhã, a terapeuta corporal Mônica Rocha lidera uma sessão, que é ao mesmo tempo uma performance, voltada para as questões do corpo feminino e, da parte da tarde, uma aula sobre pão de massa mãe com o padeiro Luiz André Alvim, da padaria Bike Bakery, e outra sobre cerveja com o cervejeiro Henrique Melo. À noite, há concerto de Michel Tasky, compositor e músico de origem belga e brasileira, que vai interpretar temas de samba e da sua autoria.

A 19 de Maio, o palco é do português António Jorge Gonçalves, que vai dar a conhecer uma performance de desenho digital. No último dia, 20, há mais performance, desta vez de Michele Campos de Miranda, e uma exposição – "Biografias para um Futuro Contra-Colonial" – apresentada pelo professor Paulo Raposo e um grupo de alunos do ISCTE, seguida de uma conversa.

Rua José Dias Coelho 27-29 (Alcântara). 15-20 Mai. Vários horários. Entrada livre

