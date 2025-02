Durante dois dias, em vez de tacos, há vinhos naturais no Duro de Matar

A nova edição da feira de vinhos Pura Sede vai ocupar o mexicano no Hub Criativo do Beato, a 29 e 30 de Março. Os bilhetes já estão à venda.

No último fim-de-semana de Março, o Duro de Matar acolhe uma feira de vinhos naturais. Na quinta edição da Pura Sede, conte com vinhos franceses, espanhóis ou portugueses.

Com o objectivo de juntar os apreciadores de vinho natural em Lisboa, durante dois dias, a feira toma conta do restaurante mexicano no Beato. Além de uma selecção de produtores internacionais, a feira quer, acima de tudo, dar a conhecer o vinho natural que se faz em Portugal, de produtores conhecidos e emergentes.

Entre os nomes já anunciados para esta edição da Pura Sede, encontramos propostas de seis países. De França, chega-nos o De Vini e o Pepin; de Itália, o Agricola I Forestieri, o Tenuta 1 armonia e o Dalle Ore Società Agricola; da Alemanha, o Weingut Mann; da Hungria, o Homoky Dorka Wines. Já os vinhos espanhóis e portugueses são os mais numerosos. Entre eles, está o Absurdo, o Barroca da Malhada, o Quinta Vila Rachel, o Curativinho, o Adega Belém, o Mas Gomà, o Roca Viva Wines ou o Vinos Ambiz, estes últimos três de Espanha.

Os bilhetes já estão disponíveis no site da feira e há duas modalidades: o passe diário (profissionais 15€ e não profissionais 20€) e o passe de fim-de-semana (profissionais 25€ e não profissionais 35€). O horário também difere para profissionais e para o resto do público, sendo que os primeiros podem entrar entre as 10.00 e as 13.00 e os restantes só podem entrar a partir das 13.00 e até às 17.00.

A primeira edição da Pura Sede aconteceu em 2020 e foi criada por Florian Tonello e Clara Higham-Stoianova, das lojas online Ladidadi Wines e Sips Berlin, respectivamente.

Duro de Matar, Hub Criativo do Beato. 29-30 Mar Sáb-Dom 10.00-17.00. 15€-35€

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp