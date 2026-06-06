É oficial: estas são as melhores cidades do mundo para ir a museus e galerias

Com base no inquérito da time Out a 24 mil cidadãos urbanos, duas capitais europeias dominam no que toca a instituições culturais de referência – consegue adivinhar quais?

No mês passado, a Time Out publicou a sua lista anual das melhores cidades do mundo para a cultura, com base nas respostas de mais de 24 mil pessoas, e Londres foi coroada campeã. Mas “cultura” é um termo amplo e, como parte da nossa investigação, focámo-nos em aspectos específicos da oferta para determinar onde se saíram particularmente bem, desde a música ao vivo e clássica até ao teatro e à comédia. Ah, e aos museus e galerias, obviamente – por isso, vamos espreitar quais as cidades que melhor se saem em cada um desses espaços.

Começando pelos museus, a actual campeã Londres – sem surpresa – saiu-se lindamente, conquistando o terceiro lugar e a aprovação de 88% dos habitantes locais com quem falámos. A entrada em vários museus da capital britânica é gratuita, e a acessibilidade da cena cultural em geral é, em grande parte, a razão pela qual se saiu tão bem na nossa classificação global.

Mas que cidades bateram Londres? Bem, com uma taxa de aprovação de 90%, a capital espanhola, Madrid, conquistou o segundo lugar. O primeiro foi arrecadado por um peso-pesado de renome no que toca a museus e a melhor cidade para a cultura em 2025: Paris.

Lisboa conquistou a 10.ª posição do ranking dos museus.

Photograph: Olha Solodenko / Shutterstock Louvre, Paris

Surpreendido? Não, nós também não. No entanto, na categoria de galerias, o jogo virou. Paris obteve uma taxa de aprovação de 68% por parte dos habitantes locais com quem falámos (empatada com Nova Iorque), enquanto Londres avançou decididamente com 81% para reclamar o primeiro lugar.

Escapadinhas culturais

Em vez de fazermos tudo girar em torno de vencer, vamos apreciar estes dois titãs culturais pelas excelentes contrapartidas que representam. Se vai rumar a Londres este Verão, não deixe de visitar o novíssimo V&A East Museum, bem como a mega exposição "Frida: The Making of An Icon" no Tate Modern.

Vai andar a aproveitar a vida em Paris nos próximos meses? Bem, se lá estiver antes do fim de Junho, passe pela La Caverne du Pont Neuf, uma impressionante instalação imersiva na ponte mais antiga da cidade que (assim que ultrapassar os seus problemas iniciais) será completamente gratuita para todos os visitantes. Ah, e aqui tem uma lista de todas as outras exposições que valem bem a viagem à capital francesa este ano.

O top 5 ficou completo com Florença e, novamente, Madrid, ao passo que o top 5 na categoria de museus se completou com Nova Iorque em quarto lugar e Chicago em quinto.

Continue a ler para espreitar o top 10 das cidades para museus e galerias, respectivamente.

As melhores cidades para museus em 2026

Paris, 97% Madrid, 90% Londres, 88% Nova Iorque, 85% Chicago, 79% Florença, 78% Praga, 77% Budapeste, 76% Viena, 76% Lisboa, 73%

As melhores cidades para galerias em 2026

Londres, 81% Paris, 68% Nova Iorque, 68% Florença, 63% Madrid, 61% Edimburgo, 61% Roma, 60% Melbourne, 60% Praga, 58% Washington D.C., 56%

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