Elevadores da Bica e do Lavra e Funicular da Graça com circulação suspensa

Nos próximos dias serão realizadas vistorias aos elevadores da Bica e do Lavra, e ao Funicular da Graça. Decisão foi tomada pela Câmara de Lisboa na sequência do acidente na Calçada da Glória, esta quarta-feira.

A actividade dos elevadores da Bica e do Lavra, bem como no Funicular da Graça, está suspensa desde a noite desta quarta-feira, 3 de Setembro, em que o acidente do ascensor da Glória provocou a morte de pelo menos 17 pessoas e ferimentos em 21, de acordo com o balanço mais recente da Protecção Civil.

A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, enquanto estão a ser investigadas as causas do acidente. Nos próximos dias, os restantes equipamentos da cidade, operados pela Carris e pela Emel (no caso do Funicular da Graça), serão sujeitos a vistorias técnicas. Não se sabe, ainda, quando retomarão o funcionamento normal.

Apesar de a Carris alegar que a manutenção do Elevador da Glória obedeceu, nos últimos anos, aos critérios exigidos em termos de regularidade, como informou em comunicado, pairam dúvidas sobre a qualidade da manutenção, executada por uma empresa externa e levantadas por fontes sindicais ligadas à Carris.

Entre as vítimas mortais do acidente está André Marques, guarda-freio do ascensor, em serviço no momento do descarrilamento e identificado na manhã desta quinta-feira. Entre os feridos existem portugueses, alemães, espanhóis, um sul-coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino. Uma das vítimas é uma criança.

