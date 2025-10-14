Lisboa

Lisboa

Notícias

Em Alvalade, há um Casulo de encontro, cultura e resistência

Rita Bourbon tinha um sonho, juntou camaradas e família, e fez nascer um colectivo num antigo café. A programação e as empadas já fazem sucesso.

Raquel Dias da Silva
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Casulo – Associação Cultural
Casulo – Associação Cultural
Quando chegamos ao Casulo, um novo centro comunitário no bairro de Alvalade, Rita Bourbon está a colocar empadas no forno e a preparar-se para descascar cenouras. “Tenho de ter a sopa pronta ao meio-dia”, justifica, antes de sair detrás do balcão para nos dar a conhecer os cantos à casa. O espaço não é muito grande – um piso no rés-do-chão, com uma zona de café e esplanada, e outro na cave, com uma ludoteca e uma mesa de jantar que “serve para tudo” –, mas não temos dúvidas de que acolhe muitas vontades. A de Rita, claro, mas também a dos camaradas, família e restante comunidade que foi aparecendo para fazer acontecer. Era um sonho antigo e está finalmente de pé. A programação regular inclui desde um clube de costura a aulas de árabe.

“Um dia recebi uma chamada de uma psicóloga que tive quando era pequena e ela perguntou-me se já tinha realizado o meu sonho. Não fazia ideia do que estava a falar. ‘Que sonho?’ ‘Então, o teu sonho de criar uma associação cultural, onde as pessoas se sintam em casa e possam aprender umas com as outras. Sempre que falávamos sobre o que querias fazer, era isso que me respondias. Já concretizaste?’ ‘Não, não, e estou muito infeliz.’ Na altura, era designer numa consultora e andava esgotada. Foi um abre-olhos, mas ainda demorei, ainda houve muitos trabalhos chatos pelo meio”, conta-nos Rita, que regressou a Portugal há dois anos, depois de uma temporada em Londres.

Casulo
Casulo

Estamos no número 3A da Rua Moura Girão. Foi aqui, onde antes era “o café da Andreia”, que Rita e o namorado, Rafael Matos, encontraram um lugar para cuidar e ser cuidados, para estar e para receber. Manteve-se a esplanada lá fora e metade do balcão cá dentro, e remodelou-se tudo o resto. Chamaram-lhe Casulo. O nome vem da “ideia de acolhimento/recolhimento” e contrasta de propósito com a identidade visual muito colorida, que inclui diferentes pessoas-borboleta. Porque ser um espaço seguro também é ir à luta, explicam-nos. Por exemplo, pelos direitos da comunidade LGBTQIA+ e pela libertação da Palestina. Há bandeiras na parede e um cartaz da Palestine Cola mesmo à entrada. “É o único refrigerante que temos à venda”, diz Rita, que descobriu a marca sueca através do movimento Parents for Peace.

A declaração de interesses estende-se ao resto do menu de cafetaria (0,90€-5,50€), onde predominam produtos de marcas portuguesas, como a portuense Aquela Kombucha, e de pequenos negócios locais, como a Florescente (pão), a Cafélia (café), a Matuta (pão de queijo) e o restaurante Rasoi (chamuças). As empadas, que têm feito sucesso, também são de fabrico artesanal: é Clarisse Galego que as faz, doces e salgadas. Tanto funcionam como entrada ou como sobremesa, depois de uma sopa ou de uma tosta. “Começamos a ter clientes habituais [por causa disso]”, partilha Rafael Matos, apontando para o outro lado da rua, onde se encontra a Igreja Paroquial de Santa Joana Princesa. Rita acrescenta: “No início, por exemplo, não tínhamos queques, mas houve uma senhora que nos disse que a Andreia tinha uns queques muito bons e estava habituada a comê-los sempre ao pequeno-almoço. Então agora já os tenho, e a palavra espalhou-se entre os vizinhos.”

Casulo
As empadas de Clarisse Galego (1,80€-2€)

Tem sido muito bonito, o encontro de gerações, e o café – que é, na verdade, a grande fonte de financiamento da associação – tem ajudado. Mas foi para isso mesmo que se criou o Casulo. “Queremos que seja um espaço onde toda a gente se sente bem-vinda, que junte e integre. Há quem ache que isso é um sonho meio naïf, mas eu acredito, e parece-me que é muito importante – mais do que nunca, aliás – que espaços como este existam. Infelizmente, a maioria dos que conhecemos estão a fechar, como aconteceu recentemente com a Zona Franca. São gente muito boa, que não tem a sorte de ter uma senhoria como nós temos, que nos deu a oportunidade de ocupar este lugar com uma renda acessível”, revela Rita, que também tem contado com o apoio de amigos, de dentro e de fora do país.

Um espaço de encontro, cultura e resistência

A inauguração, no início de Setembro, foi tudo o que desejavam – três dias de agenda para todas as idades, origens e credos – e, a partir do momento em que abriram, foram sempre aparecendo pessoas, para pintar, para decorar, para contribuir de alguma forma. À entrada, por exemplo, já se afixou um “quadro para trocas”, que incentiva a economia circular, e os cravos de crochê, que se encontram dentro de um cestinho e podem ser levados em troca de um donativo, foram feitos por alguém que os aprendeu a fazer ali, numa oficina, e que quis retribuir à sua maneira.

Esse espírito colaborativo tem-se mantido também por causa da chamada aberta para actividades semanais ou pontuais. A ideia é que a programação se construa para, com e em comunidade (muitas das actividades funcionam por donativo, com a receita a reverter para quem dinamiza). Além das aulas de português para estrangeiros, que Rafael lecciona de segunda a sexta-feira, entre as 09.00 e as 13.30, a oferta regular inclui sessões de arte e terapia, horas do conto, oficinas de artes plásticas e de woodcarving, aulas de árabe e até clubes de pintura, cerâmica, crochê, costura e leitura.

Casulo
Casulo

“Há mais propostas do que espaço na agenda”, admite Rita, que se despediu para estar no Casulo a tempo inteiro. Afinal, em apenas uma semana, acontecem mais de dez eventos. Este mês de Outubro, destaca-se o jantar solidário por Gaza, no dia 31. A entrada é por donativo, mínimo de 10€ para adultos e 7€ para crianças, com os fundos a reverter na totalidade para apoiar famílias palestinianas através da ONG AMURTEL. “O Casulo não tem posição partidária, mas tem posição política, e essa posição é democrática”, afiança Rafael, que acredita que, só por ser um espaço de encontro entre pessoas, o Casulo também já é um espaço de resistência. Há pouco tempo dinamizaram-se inclusive conversas em torno de temáticas como as autárquicas e a ascensão do fascismo. É para continuar, claro. Sermos cidadãos participativos é a forma por excelência de cuidarmos uns dos outros.

Agora, resta perceber como atrair mais sócios (não há jóia, basta querer comer qualquer coisa no café e estar disposto a partilhar o nome e e-mail). “Há imensa coisa a acontecer na zona da Avenida de Roma, mas esta rua não é de passagem, ninguém vem para estes lados de propósito a não ser que se recomende. No outro dia alguém nos disse ‘ah, comecei a trabalhar ali na escola e as auxiliares disseram-me que este era o sítio para almoçar’. Mas é raro ser por estarem aqui a passar, até porque as pessoas olham e percebem que não é só um café e ficam assim meio desconfiadas”, explica Rita. “Precisamos que a malta venha, consuma, participe, mas sobretudo que permaneça. Isto é um sítio para estar, para jogar cartas, para ler um livro. Temos uma biblioteca. Há pessoas que ainda não sabem, mas há essa possibilidade. As possibilidades, na verdade, são infinitas.”

Casulo
O Casulo tem uma ludoteca, com livros, jogos e brinquedos

A melhor maneira de conhecer o Casulo, somos nós a sugerir, é ir ao jantar comunitário que se realiza mensalmente. O próximo acontece a 24 de Outubro, a partir das 20.00, e a ideia é que cada um leve um prato típico do seu país, para que se partilhem sabores, histórias e culturas. A entrada é grátis, mediante inscrição prévia, e está previsto fazer-se uma playlist colaborativa, que convide a dançar. É verdade, também há espaço para dançar. É só querer abanar a anca.

Rua Moura Girão, 3A (Roma). Ter-Sex 11.00-18.00, Sex-Sáb 19.00-22.00

