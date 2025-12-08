Espaço Arroios abre portas a mercado queer, com criadores independentes

Estávamos em 2021 quando Erin Delaney se apaixonou por Portugal. Quatro anos depois, mudou-se para Lisboa, começou a organizar encontros entre criativos queer e agora leva a primeira edição do Lisbon Queer Market até ao Espaço Arroios, da realizadora Leonor Bettencourt Loureiro. A ideia é, por um lado, promover um espaço seguro para a comunidade e, por outro, promover cerca de 30 artistas e empreendedores queer.

“Amo o quão acessível e divertida é a cidade de Lisboa e o quão fácil para mim foi conhecer pessoas queer”, revela Erin. “Eu já trabalhava na área de eventos, mas nunca tive oportunidade de fazer algo que fosse o meu estilo. Até agora só estava a fazer acontecer a visão de outras pessoas. Criar um mercado queer pareceu-me uma boa forma de me integrar na comunidade e de nos celebrarmos e promovermos uns aos outros, sobretudo no que toca a jovens artistas queer, que talvez ainda não tenham tanta visibilidade.”

O evento está marcado para 13 de Dezembro, das 12.00 às 20.00. Entre os criadores independentes já confirmados, encontramos o fotógrafo Nuno Pinheiro, o ceramista Pedro Queirós, a pintora Inês Carvalho, o tatuador João Lince e a designer e ilustradora Dora Castilhos, por exemplo. “Recebi imensas mensagens de pessoas interessadas em participar e tentei fazer uma selecção diversa, com artistas de cerâmica, joalharia, fotografia, pintura, ilustração, tatuagem e até alguém que constrói brinquedos sexuais”, partilha Erin.

A mentora também garante comes e bebes, incluindo o café de especialidade do morning bar Nerv, de Carlos Reis, e comida caseira feita por Mel, uma chef privada, que promete surpreender com “brownies achocolatados e fudgy e focaccias salgadas, macias e borbulhantes”.

Quanto ao espaço escolhido, Erin conta que queria que fosse de alguém queer, até porque os negócios presentes também são todos de artistas e empreendedores da comunidade. “Há espaços maiores em Lisboa, mas para mim era mesmo importante apoiar pessoas da comunidade e a Leonor é uma pessoa fantástica e tem sido uma parceira incrível neste projecto”, assegura, antes de revelar que o Espaço Arroios é o primeiro a receber o Lisbon Queer Market, mas poderá não ser o único. “No futuro, espero conseguir um espaço maior, para ter mais bancas, mas tentarei sempre que o espaço onde o evento acontece seja de pessoas queer.”

A ambição de Erin é que o Lisbon Queer Market seja um evento seguro para pessoas queer, mas também permita mostrar o seu trabalho a pessoas fora da comunidade. “A pessoas que talvez nunca tenham sido expostas à forma como as pessoas queer se representam e como são capazes de transformar qualquer passatempo em arte. Além disso, é sempre bom passar um sábado num espaço com boa vibe. Vamos ter um DJ e vai ser óptimo para conhecermos novas pessoas e apoiarmos pequenos negócios em vez de grandes corporações.”

Rua Passos Manuel, 99A (Arroios). 13 Dez, Sáb 12.00-12.00. Entrada livre

