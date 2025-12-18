Esta ARCA leva três dias de cultura a Barcarena (e é grátis)

O Centro Cultural de Barcarena vai abrir portas a um espectáculo, dois concertos, uma oficina e um atelier. Tudo de entrada livre.

A associação cultural A Palavra e as Bibliotecas de Oeiras juntaram-se para criar a ARCA, uma programação para o recém-inaugurado Centro Cultural de Barcarena. Os eventos inaugurais acontecem entre 19 e 21 de Dezembro, com entrada gratuita, mediante inscrição prévia.

“A ARCA é um espaço de criação, partilha e experimentação artística, um lugar onde se guarda e se partilha cultura”, lê-se em comunicado da organização sobre a iniciativa, que se estreia com uma performance das finalistas da quinta edição do concurso VOZ – O Poder da Palavra já na sexta-feira, 19 de Dezembro, às 18.30.

Segue-se, no mesmo dia, mas às 19.30, um concerto do lisboeta Tomás Varela, que apresenta o seu primeiro disco a solo, uma obra com dez canções, influenciada por artistas como Chico Buarque, José Afonso, Fausto, Fabrizio De Andrè, Éme e Fernando Maurício.

Já no sábado, dia 20, a agenda tem início às 10.30, com uma oficina da palavra, a partir de jogos, histórias, canções e poemas. Orientada por André Neves, é para crianças dos oito aos 13 anos. Depois, ao final da tarde, pelas 18.00, a Lisbon Poetry Orchestra convida Patrícia Relvas, Paulo Amado e Ustad Fazel Sapand a subir a palco, para um concerto intimista que combina música e poesia.

No domingo, 21, há atelier de poetry slam, com Anna Zêpa, das 14.00 às 18.00. No final, realiza-se um momento aberto ao público, para apresentação e partilha das criações dos participantes.

O Centro Cultural de Barcarena fui inaugurado em Setembro, no antigo edifício da Cooperativa de Responsabilidade Limitada – Sociedade de Crédito e Consumo do Pessoal da Fábrica da Pólvora de Barcarena, adquirido pela autarquia em 1989. Entretanto reabilitado, apresenta-se com zona de acolhimento, biblioteca, espaço infantil, cafetaria e sala multifunções com cobertura em terraço ajardinado.

Centro Cultural de Barcarena, Rua dos Pescadores (Barcarena). Sex 18.30, Sáb 10.30, Dom 14.00. Grátis, mediante inscrição

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn