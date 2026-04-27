Esta capital europeia acaba de inaugurar uma das pontes pedonais mais longas do mundo

A ponte estende-se por uns impressionantes 1191 metros e liga o centro de Helsínquia à ilha periférica de Korkeasaari.

Ainda na semana passada, Helsínquia foi coroada como uma das cidades mais fáceis de percorrer a pé em todo o mundo, através do inquérito da Time Out aos habitantes locais – e agora a capital finlandesa está a mostrar ao mundo exactamente por que razão merece o galardão.

Helsínquia acaba de inaugurar uma das pontes pedonais mais longas do planeta. Baptizada de Ponte Kruunuvuorensilta, a estrutura estende-se por uns impressionantes 1191 metros sobre a água, ligando os distritos da cidade de Korkeasaari e Kruunuvuorenranta.

Ao contrário da maioria das mega-pontes, esta foi concebida especificamente para peões, ciclistas e transportes públicos, o que significa que não serão permitidos carros privados. Faz parte de um esforço mais amplo para tornar Helsínquia mais verde e bem conectada, com foco em caminhadas, bicicletas e eléctricos, em vez de congestionamentos desnecessários.

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Embora a mera escala da ponte já seja de fazer cair o queixo, a nova travessia corta drasticamente a distância entre o centro da cidade e o distrito em rápido desenvolvimento de Kruunuvuorenranta, passando de cerca de 11 quilómetros para apenas 5,5.

A ponte faz parte de um vasto projecto de desenvolvimento urbano que visa ligar melhor as ilhas de Helsínquia (que são mais de 300) e expandir os transportes públicos. Uma nova linha de eléctrico acabará por atravessá-la, ligando bairros em crescimento ao centro da cidade e apoiando uma população em rápido aumento na área.

As ligações não estão apenas a melhorar ao nível da cidade, mas em toda a vasta região nórdica – ainda recentemente, a Finlândia anunciou uma nova rota de comboio que fará a ligação com a Suécia pela primeira vez.

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