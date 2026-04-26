Esta é a melhor cidade para andar a pé no mundo em 2026, segundo o inquérito da Time Out

Questionámos milhares de habitantes urbanos sobre a facilidade de caminhar nas suas cidades – mais de 90% dos residentes de uma delas só tinham coisas positivas a dizer.

A única coisa melhor do que uma cidade com espaços culturais arrojados, óptimas pistas de dança, comida deliciosa e paisagens exuberantes é uma onde explorar isso tudo é tão fácil como um passeio no parque.

E não queremos dizer isso apenas em sentido figurado. A facilidade de deslocação a pé é um dos principais atributos de qualquer grande cidade, por isso, como parte do inquérito anual de cidades da Time Out, pedimos aos residentes para classificarem quão fácil é explorar a sua cidade a pé.

Embora Melbourne tenha sido considerada a melhor cidade do mundo no ranking geral Time Out’s Best Cities, o topo da lista em termos de facilidade de deslocação a pé foi ocupado pela capital da Coreia do Sul, Seul. Quando questionados sobre como avaliariam a facilidade de caminhar na sua cidade, uns impressionantes 93% dos inquiridos responderam “boa” ou “incrível”.

Este resultado prova que uma cidade não tem necessariamente de ser compacta para ser “fácil de percorrer a pé”. Claro que o top 10 inclui muitas cidades pequenas – Copenhaga, Oslo, Estocolmo e Helsínquia, para nomear algumas – mas a classificação impressionante de Seul deve-se às suas infra-estruturas favoráveis aos peões e à segurança.

Veja-se o Cheonggyecheon Stream – um troço de 10 quilómetros de curso de água no centro de Seul, ladeado por um passeio limpo e bem planeado, que passa não só por várias estações de metro, como também liga algumas das principais atracções da cidade. Depois há o Seoullo 7017, um parque elevado com 1074 metros de comprimento, construído sobre uma antiga auto-estrada urbana.

Em segundo lugar (separado de Seul por apenas 0,08 pontos percentuais) ficou uma capital bastante mais pitoresca: Edimburgo. A cidade escocesa também obteve uma taxa de aprovação de 93% quando perguntámos aos residentes sobre a facilidade de deslocação a pé.

A sólida posição de Edimburgo pode parecer um pouco estranha, tendo em conta as suas ruas empedradas e subidas íngremes, mas caminhar é precisamente uma das principais actividades de muitos visitantes desta cidade – estamos a falar de subir até Arthur's Seat ou até ao topo de Calton Hill. Atracções emblemáticas como a Old Town, o Edinburgh Castle e as National Galleries of Scotland ficam todas a uma distância confortável umas das outras para percorrer a pé.

Consulte a lista completa das 20 cidades mais fáceis de percorrer a pé no mundo da Time Out.

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