Estas são as melhores cidades do mundo para a Time Out – e Lisboa é uma delas

As pessoas visitam Lisboa pela sua beleza – os miradouros fotogénicos, as ruas de calçada azul e branca, o Tejo – e, claro, porque há sempre muito para ver e fazer. E, embora as grandes atracções turísticas mereçam toda a atenção, é a vida local que torna esta cidade única. As tascas são um óptimo exemplo: um estilo tradicional de restaurante, sem tradução directa para outras línguas, que mais do que pratos típicos em travessas de inox, serve Portugal inteiro, sem sair da capital.

Enquanto as tascas mais antigas e autênticas vão desaparecendo, uma nova geração de chefs está a trocar a formalidade da alta cozinha pelas neo-tascas – restaurantes castiços, informais e acolhedores, mas com precisão técnica e cartas criativas. O primeiro a fazê-lo, e que ainda hoje merece a visita (marque com antecedência!), foi o Velho Eurico. Mas só nos últimos meses, muitos outros lhe seguiram o exemplo: caso do Gancho, em Alfama; do Mesa, na Casa Capitão; ou do Polémico, no Rato.

Esta é uma das razões para Lisboa ser uma das melhores cidades do mundo. O ranking anual da Time Out (que celebra 10 anos de vida) está aí, com um conjunto de 50 lugares que são não só óptimos para viver, mas também perfeitos para visitar este ano.

Com a ajuda de mais de 24 mil leitores de 150 cidades de todo o mundo – que deram as suas opiniões relativamente a coisas como a cena gastronómica e a vida nocturna, mas também a felicidade, a qualidade de vida, o amor e o sentido de comunidade – chegou o veredicto: Melbourne, na Austrália, é a melhor cidade do planeta em 2026. No top 5 brilham ainda Xangai, Edimburgo, Londres e Nova Iorque.

Lisboa ficou na 49.ª posição. A gastronomia e a cultura receberam os maiores elogios dos habitantes locais, com taxas de aprovação de 86% e 77%, respectivamente. É também a segunda cidade mais acessível de toda a lista para ver arte, com 90% dos leitores a dizerem que é barato fazê-lo.

O Porto superou: ficou com o 17.º lugar, com 80% dos inquiridos a concordar com a afirmação "é uma cidade acolhedora e amigável".

A lista anual da Time Out pretende juntar o melhor de dois mundos: o que faz de um lugar uma boa casa e as razões mais excitantes para o visitar AGORA. Reunidas e analisadas as respostas dos cidadãos ao inquérito da Time Out, recorremos à nossa rede de jornalistas locais para nos explicarem exactamente o que torna a sua cidade digna de visita neste momento. E o que torna Lisboa digna de visita neste momento não é a vinda de Bad Bunny (é uma grande notícia, sim senhor, mas muitas outras cidades vão receber a estrela do momento). O que lhes falta é o nosso trio de festivais de Verão: um junta gigantes como Linkin Park e Katy Perry a pérolas escondidas como Cypress Hill ou Sepultura (Rock in Rio Lisboa, Junho); outro reúne Nick Cave & The Bad Seeds, Foo Fighters, Florence + The Machine e Lorde (NOS Alive, Julho); e o último apresenta Robbie Williams, Deftones, Interpol e Lauryn Hill (MEO Kalorama, Agosto) – tudo em apenas três meses e sem sair da cidade.

Veja aqui a lista completa das melhores cidades do mundo da Time Out.

