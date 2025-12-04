Subscrever
Estação de metro de Santa Apolónia deve encerrar em Janeiro ou Fevereiro

Devido às obras do túnel de drenagem em Lisboa, estação deverá estar fechada cerca de oito meses. Encerramento chegou a estar previsto para Setembro deste ano.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Estação de Santa Apolónia
Gabriell Vieira | Estação de Santa Apolónia
A necessidade de reforçar a estrutura das paredes da galeria do metro em Santa Apolónia já era conhecida e, por isso, não restaram dúvidas: avançando-se com as obras do plano de drenagem, seria preciso encerrar a estação durante cerca de oito meses. A questão seria quando. Inicialmente previsto para Setembro ou Outubro deste ano, o fecho da estação de metro está agora planeado para Janeiro ou Fevereiro de 2026, ficou a saber-se esta quinta-feira, 4 de Dezembro, na cerimónia de arranque dos trabalhos de escavação do segundo túnel do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL). O encerramento deverá durar até Agosto ou Setembro.

"A demora no início dos trabalhos está relacionada com a especial sofisticação da obra, dado o risco muito elevado de se poder comprometer a estabilidade estrutural da estação de metro. A fragilidade geológica dos terrenos, junto à margem do rio, aconselha particular minúcia do plano de trabalhos", escreve o jornal Público. “O projecto da obra está a ser feito com todo o detalhe pelo LNEC porque é muito delicado. Porque o túnel de drenagem passa junto do túnel do metro. Obviamente, durante essa obra, a circulação do metro entre Santa Apolónia e Terreiro do Paço vai estar encerrada”, declarou Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa. O autarca adiantou ainda que, durante o encerramento da estação, serão dadas “todas as alternativas” de mobilidade pela Carris, sabendo-se, porém, que o trânsito rodoviário na zona é muitas vezes intenso.

Quanto à escavação do túnel, está previsto que avance a partir de Chelas em Abril, em simultâneo com a recta final do Túnel Monsanto-Santa Apolónia.

