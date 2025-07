Estação de metro de Santa Apolónia vai fechar sete a oito meses

À chegada a Santa Apolónia da tuneladora que está a escavar a via de drenagem desde Campolide, surgiu o imprevisto: "Os solos à volta do túnel do metro não eram tão bons como nós pensávamos", declarou José Silva Ferreira, director-geral do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, depois de se ter apresentado a conclusão do primeiro túnel do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Do ponto de vista da engenharia, a solução é só uma: "Vamos ter de avançar com obras para reforçar o interior do túnel do metro, a partir de Setembro ou Outubro", explicou o responsável, citado pelo jornal Público, que avança com uma estimativa de sete a oito meses para a obra que impedirá o uso da estação de metro de Santa Apolónia.

"A ligação apenas será reposta, no melhor cenário, no final de Abril, obrigando os passageiros a transbordos de autocarro entre o Terreiro do Paço e Santa Apolónia. O plano de transportes alternativos ainda terá de ser apresentado", pode ler-se no mesmo jornal. A Time Out tentou confirmar as informações com a Metropolitano de Lisboa, mas, tratando-se de uma obra municipal, a empresa apenas declarou que "as questões sobre o possível fecho da estação de Santa Apolónia e futuros avanços do Plano Geral de Drenagem de Lisboa devem ser colocadas à Câmara Municipal de Lisboa". Da Câmara, por sua vez, a Time Out não obteve resposta.

Maquinaria passa para zona ribeirinha

Concluído o maior túnel do plano, nas próximas semanas, a tuneladora H2Oli será desmontada e levada pela Avenida Infante D. Henrique até à zona ribeirinha, para que se comece a construir o próximo túnel, de cerca de um quilómetro, entre Chelas e o Beato. A obra deverá começar no início de 2026.

De acordo com o calendário em vigor, prevê-se que as obras referentes ao Plano de Drenagem, que visa sobretudo evitar inundações decorrentes de grandes chuvas (fenómeno que se prevê ser cada vez mais frequente, devido às alterações climáticas), terminem em 2030.

