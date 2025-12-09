Estas são as melhores aldeias e vilas do mundo para visitar em 2026 (e há três portuguesas)

A relação entre turistas e habitantes de alguns dos destinos de férias mais visitados do mundo está cada vez mais precária. Há tensão, há desgaste. Mas nas melhores aldeias e vilas turísticas do planeta – 52 das quais acabam de ser anunciadas pela UN Tourism, numa cerimónia especial na cidade de Huzhou, na China –, as comunidades encontram no turismo uma força positiva.
2025 marca o quinto ano em que a ONU destaca comunidades rurais que apostam num turismo mais sustentável. As aldeias candidatas foram avaliadas em nove áreas distintas, incluindo infra-estruturas e acessibilidade, recursos culturais e naturais e sustentabilidade ambiental.
As aldeias acrescentadas este ano fazem subir para 319 o número total de comunidades rurais reconhecidas. Outras 20 entraram no Programa de Melhoria, que apoia “aldeias com elevado potencial no seu caminho para cumprir os critérios de reconhecimento”.
Entre os destaques estão Antônio Prado, um município no Brasil conhecido pela preservação firme da cultura italiana; Asuka, uma aldeia na província de Nara, no Japão, famosa pelas suas colinas em socalcos; e Akyaka, um local deslumbrante e surpreendentemente bem preservado na província de Muğla, na Turquia. Portugal também entra na nova lista, com três localidades: Loriga, vila que integra o Parque Natural da Serra da Estrela; Mértola, vila raiana do Baixo Alentejo; e Azeitão, concelho de Setúbal.
“Os nossos Best Tourism Villages 2025 destacam comunidades que trabalham para proteger o seu património cultural, preservar os seus recursos naturais e criar oportunidades económicas através do turismo”, afirmou Zurab Pololikashvili, secretário-geral da UN Tourism. “Estas aldeias mostram que, ao abraçar o turismo, é possível promover a inclusão social e construir um futuro onde ninguém fica para trás.”
Estas são as 52 melhores aldeias turísticas do mundo em 2025, segundo a ONU
- Carlos Pellegrini, Argentina
- Maimará, Argentina
- Khinalig, Azerbaijão
- Krupa na Vrbasu, Bósnia e Herzegovina
- Antônio Prado, Brasil
- Digang, China
- Dongluo, China
- Huanggang, China
- Jikayi, China
- Murillo, Colômbia
- Kaštelir Labinci, Croácia
- Pacto, Equador
- Pont-Croix, França
- Flößerstadt Sciltach, Alemanha
- Marktgemeinde Bad Hindelang, Alemanha
- Aldea San Cristóbal El Alto, Guatemala
- Hosszúhetény, Hungria
- Mórahalom, Hungria
- Pemuteran, Indonésia
- Kandelous, Irão
- Shafiabad, Irão
- Soheili, Irão
- Neot Semadar, Israel
- Arquà Petrarca, Itália
- Asolo, Itália
- Bellano, Itália
- Asuka, Japão
- Koyasan, Japão
- Shodoshima, Japão
- Tonosho, Japão
- North Azraq, Jordânia
- Plateliai, Lituânia
- Chamarel, Maurícia
- Grand River South East, Maurícia
- Loriga, Portugal
- Mértola, Portugal
- Vila Nogueira de Azeitão, Portugal
- Bled, Eslovénia
- Muju Village, Coreia do Sul
- Yangsuri, Coreia do Sul
- Agaete, Espanha
- Ezcaray, Espanha
- Valendas, Suíça
- Akyaka, Turquia
- Anıtlı, Turquia
- Barbaros, Turquia
- Kale Üçağız, Turquia
- Kolochava, Ucrânia
- Synevyrska Polyana, Ucrânia
- Masfout, Emirados Árabes Unidos
- Lô Lô Chải, Vietname
- Quynh Son, Vietname
Pode ainda consultar a lista do ano passado
