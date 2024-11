Estas são as melhores aldeias para visitar em 2025, segundo a ONU

Na Time Out, sabemos uma ou outra coisa sobre cidades, mas na verdade há mais na vida do que as ruas animadas e movimentadas das metrópoles ultra-modernas – e por vezes, só queremos um pouco de pitoresca tranquilidade.

Felizmente, todos os anos, a UN Tourism publica uma lista das “melhores aldeias turísticas” do mundo, que é seleccionada com base nos destinos que estão a fazer o trabalho mais notável no que diz respeito à preservação da sua cultura, da sua comunidade e das suas tradições através de projectos turísticos.

A organização abriu o processo de candidaturas no início do ano. Agora foram reveladas as melhores aldeias para visitar em 2025 (embora não se trate de um ranking – estão listadas por ordem alfabética).

O mais interessante é o facto de todos os cantos do planeta estarem incluídos na lista, tendo alguns países mais do que uma entrada. No México, por exemplo, há três: Capulálpam de Méndez, no sopé das montanhas do estado de Oaxaca; Cuatrociénegas de Carranza, famosa pelas suas nascentes e pântanos, e Palizada, repleta de arquitectura da era colonial pintada de forma vibrante. Portugal tem duas aldeias na lista: Óbidos e Santa Cruz da Graciosa.

Noutras regiões, encontram-se locais de interesse como exemplo Splügen, uma pequena mas deslumbrante aldeia no topo de uma montanha suíça, ou Azheke, uma povoação chinesa que alberga o povo Hani e é povoada por casas de palha. Abaixo, pode consultar a lista completa das 55 aldeias para visitar no próximo ano.

As 55 melhores aldeias turísticas para 2025, segundo a ONU

Castelos de Abo Noghta e Tabab Histórico, Arábia Saudita

Abu Ghosoun, Egipto

Aínsa, Espanha

Amagi, Japão

Anogeia, Grécia

Azheke, China

Bo Suak, Tailândia

Capulálpam de Méndez, México

Caviahue-Copahue, Argentina

Cuatrociénegas de Carranza, México

El Tambo, Equador

El Valle de Antón, Panamá

Esfahak, Irão

Gaiman, Argentina

Gharb Suhayl, Egipto

Grand Baie, Maurícia

Guanyang, China

Huancaya, Peru

Jardín, Colômbia

Jatiluwih, Indonésia

Kalopanagiotis, Chipre

Leymebamba, Peru

Mindo, Equador

Mura, Espanha

Nishikawa, Japão

Óbidos, Portugal

Ormana, Turquia

Palizada, México

Pissouri, Chipre

Portobelo, Panamá

Pueblo de Maras, Peru

Quinua, Peru

Ralco, Chile

Roches Noires, Maurícia

Romoos, Suíça

Ruboni, Uganda

San Casciano dei Bagni, Itália

San Juan del Obispo, Guatemala

San Rafael de la Laguna, Equador

Santa Cruz da Graciosa, Portugal

Shibadong, China

Sibayo, Peru

Splügen, Suíça

St. Johann in Tirol, Áustria

Taoping, China

Tra Que Vegetable Village, Vietname

Trevelin, Argentina

Uaxactún, Guatemala

Urych, Ucrânia

Villa Tulumba, Argentina

Vorokhta, Ucrânia

Wukirsari, Indonésia

Xiaogang, China

Xitou, China

Yandunjiao, China

Pode ler tudo sobre a iniciativa no site da ONU e ver as aldeias que foram destacadas no ano passado aqui.

