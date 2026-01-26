Estas são as melhores universidades do mundo por área de estudo em 2026

Onde é o melhor sítio para estudar em cada área científica? Eis o segundo ranking anual da Times Higher Education.

É óptimo frequentar uma universidade bem classificada, mas mesmo as melhores instituições de ensino superior do mundo têm pontos fortes e fracos. Por isso, em 2025, a Times Higher Education lançou um ranking das universidades mais destacadas por área científica, a complementar a sua lista anual das melhores universidades em geral.

Então, qual é o melhor sítio para cada área em 2026? Tal como em 2025, o Massachusetts Institute of Technology (MIT) lidera nas áreas de artes e humanidades, negócios e economia, bem como nas ciências sociais.

A Universidade de Oxford, eleita a melhor instituição do mundo no ranking geral de Outubro, mantém-se como a melhor em ciência de computadores e medicina, enquanto Harvard continua a ser a referência em engenharia e ciências da vida.

No entanto, apesar de a Universidade de Stanford conservar o primeiro lugar em estudos da educação e direito, deixou de liderar em psicologia. Em 2026, esse lugar pertence à Universidade de Cambridge. Veja abaixo a lista completa.

As melhores universidades do mundo por área de estudo em 2026

Artes e humanidades – MIT

Negócios e economia – MIT

Ciência de computadores – Universidade de Oxford

Estudos da educação – Universidade de Stanford

Engenharia – Universidade de Harvard

Direito – Universidade de Stanford

Ciências da vida – Universidade de Harvard

Medicina e saúde – Universidade de Oxford

Ciências físicas – Instituto de Tecnologia da Califórnia

Psicologia – Universidade de Cambridge

Ciências sociais – MIT

