Milhares de jovens na casa dos 20 partilharam o que pensam realmente sobre a vida nas suas cidades – eis o que disseram à Time Out.

Todos os anos, a Time Out publica o seu ranking anual das melhores cidades do mundo. As cidades entram nesta lista graças aos resultados de um inquérito abrangente que em 2025 contou com as respostas mais de 18.500 habitantes locais, que partilham as suas opiniões sobre a vida nocturna, a gastronomia e a cultura da cidade, assim como aspectos como felicidade, acesso a espaços verdes e facilidade de circulação a pé. Esses testemunhos, combinados com os votos de um painel de especialistas da Time Out, ajudam-nos a criar um guia definitivo das melhores cidades do planeta para viver (e visitar) neste momento.

Mas os factores que tornam uma cidade excepcional podem variar de geração para geração – e quisemos descobrir o que pensam os jovens de hoje. Com base nos dados do inquérito Best Cities, mas filtrando apenas as respostas de pessoas com menos de 30 anos, chegámos ao ranking global das melhores cidades do mundo para a Geração Z, que destaca os lugares onde a próxima geração realmente prospera.

Então, o que é que importa para os jovens urbanos de hoje? Alguns membros da equipa da Time Out que fazem parte da Geração Z deram a sua opinião. “Eu diria que o factor mais importante é uma cena cultural verdadeiramente acessível”, afirma Ed Cunningham, editor da Time Out Londres e Reino Unido. “Acessível no sentido em que qualquer pessoa pode participar, tocando música ou expondo arte, mas também para quem vai a eventos e exposições. Queremos ter imensas coisas para fazer a preços acessíveis – se a cena cultural de uma cidade é elitista e fechada, qual é o interesse?”

“As minhas cidades preferidas são aquelas onde se pode andar a pé – isso é o mais importante, porque permite sair à noite sem planos fixos e é também a forma mais divertida de explorar”, diz por outro lado Liv Kelly, jornalista de viagens da Time Out WorldWide. “Além disso, como membro da Gen Z, gosto de andar a pé porque estou sempre sem dinheiro – e é grátis.”

Lá está: acessibilidade e vida nocturna animada são factores de topo, bem como a facilidade em conhecer novas pessoas, segundo o nosso inquérito. Muitas cidades foram destacadas por serem diversas e inclusivas, e também por oferecerem arte de qualidade, muitos espaços verdes e transportes públicos eficientes.

Está curioso para saber que destinos entraram na lista das melhores cidades do planeta para a Geração Z viver em 2025? Continue a ler.

As melhores cidades do mundo para a Geração Z em 2025

1. Banguecoque, Tailândia

Photograph: JoeZ / Shutterstock

A capital tailandesa ficou em primeiro lugar graças às elevadas pontuações nas categorias de felicidade (84% da Geração Z diz estar feliz a viver ali) e acessibilidade económica (71% afirmam que é uma cidade acessível para viver). É também um óptimo lugar para conhecer novas pessoas: os jovens urbanos de Banguecoque são os que mais facilmente dizem ser simples fazer amigos na cidade.

2. Melbourne, Austrália

Photograph: Shutterstock | Melbourne

A capital cultural da Austrália ficou na segunda posição, com 77% da Geração Z a descrever a cidade como diversa e inclusiva, e 96% a atribuir nota máxima à cena artística e cultural. Também se destacou pela qualidade de vida, com 91% dos jovens a classificá-la como “boa” ou “incrível”.

3. Cidade do Cabo, África do Sul

Photograph: Heinrich van Tonder / Shutterstock

Em terceiro lugar surge a Cidade do Cabo, onde 82% dos jovens dizem estar felizes. A cidade costeira recebeu pontuações altas em beleza (71% da Geração Z descreve-a como bonita), vida nocturna acessível (76% dizem que sair para beber um copo é barato) e entusiasmo geral (62% afirmam ser um lugar emocionante para viver).

4. Nova Iorque, Estados Unidos

Photograph: Shutterstock

A “Big Apple” foi a cidade mais frequentemente descrita como “emocionante” pela Geração Z, que também elogiou a sua "caminhabilidade" (82% dizem que é fácil circular a pé) e, claro, a vida nocturna (84% avaliaram-na de forma muito positiva).

5. Copenhaga, Dinamarca

Photograph: Nick N A / Shutterstock.com

Recentemente coroada como a cidade mais habitável do mundo, Copenhaga confirma a reputação com o nosso inquérito: 64% da Geração Z diz estar feliz a viver ali e 54% consideram fácil encontrar o amor.

6. Barcelona, Espanha

Photograph: Shutterstock

Não só 71% dos jovens estão felizes a viver em Barcelona, como a cidade igualou Melbourne na classificação mais alta de diversidade e inclusão (77%).

7. Edimburgo, Reino Unido

Photograph: Dmitry Naumov / Shutterstock

Edimburgo destacou-se em várias categorias: foi considerada a cidade com mais espaços verdes e melhor acesso à natureza (95% da Geração Z local confirma) e também a mais caminhável (89%).

8. Cidade do México, México

Photograph: Wangkun Jia / Shutterstock

A Gen Z na Cidade do México está entre as mais felizes da lista, com 83% a dizerem que gostam de viver ali. É ainda a segunda cidade mais acessível para os jovens, logo a seguir a Banguecoque, com 69% a dar boas notas à acessibilidade económica.

9. Londres, Reino Unido

Photograph: BBA Photography / Shutterstock

Conhecida pela sua cena artística e cultural gratuita, Londres foi avaliada de forma muito positiva por 96% da Geração Z que lá vive. A cena gastronómica também foi amplamente elogiada, com 95% a classificá-la como excelente. O ponto fraco? A acessibilidade económica – apenas 45% concordam que é uma cidade barata para viver.

10. Xangai, China

Photograph: Shutterstock Shanghai night

Xangai recebeu pontuações máximas em transportes públicos (96% deram nota alta) e em felicidade geral (84% afirmam estar felizes a viver ali). Os jovens locais também foram os que mais descreveram a cidade como moderna.

O que é que Lisboa tem, miúdos?

Francisco Romão Pereira / Time Out

A lista da Time Out de melhores cidades do mundo para a Gen Z segue para Sydney (Austrália), Pequim (China), Paris (França), Tóquio (Japão), Berlim (Alemanha), Sevilha (Espanha), Chicago (EUA), Chiang Mai (Tailândia) e Praga (República Checa) até finalmente chegar a Lisboa, que conquistou a 20.ª posição do ranking global (e a 9.ª da lista europeia). Dizem 92% dos jovens alfacinhas que responderam ao inquérito Best Cities que beber um café na cidade é acessível (75% acha que ir ao cinema e ver arte também não é caro). 92% elogia a vida de bairro de Lisboa; 75% dá valor à cena gastronómica cada vez mais diversa; e 58% dá valor à qualidade de vida e ao acesso a espaços verdes.

Últimas notícias de viagens

