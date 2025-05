Time Out elege as melhores cidades culturais do mundo – e Lisboa está no top 10

A Time Out volta a eleger os destinos urbanos do momento, desta vez em função da oferta cultural. Paris ocupa o primeiro lugar. Lisboa ficou entre as primeiras dez, numa lista de 20.

Em Janeiro deste ano, a Time Out disse-lhe quais as melhores cidades do mundo, em função de uma série de critérios – e a Cidade do Cabo, na África do Sul, ficou em primeiro lugar. Numa outra eleição, apresentámos os melhores destinos gastronómicos do planeta, uma lista de 20 cidades onde o Porto ocupa a 17.ª posição.

Agora há um novo ranking que pesa apenas a oferta cultural das grandes capitais. Paris foi considerada, actualmente, a melhor cidade do mundo para quem gosta de cultura. Repleta de museus de referência à escala global, a capital francesa é descrita como pulsante. "A Primavera parisiense está a desabrochar com uma energia quase eufórica", escreve Marine Delcambre, directora editorial da Time Out França.

Photo de Belle Salomon sur Unsplash

A reabertura do Grand Palais, com uma exposição da Dolce & Gabbana; a última grande exposição do Centre Pompidou, antes de fechar para cinco anos de obras; e a reabertura ao público da Catedral de Notre-Dame são apontados como acontecimentos que ajudaram a catapultar Paris para o primeiro lugar da lista, que destaca duas dezenas de cidades em todo o mundo.

Uma eleição que começou nos próprios locais. Ao todo, 18.500 pessoas foram inquiridas sobre a qualidade e acessibilidade da oferta cultural das suas cidades. Identificadas as metrópoles mais bem cotadas, a tarefa de escolher as 20 melhores passou para as mãos de uma rede internacional de editores e redactores da Time Out na área da cultura.

No ranking, o pódio é dominado pela Europa, com Florença e Edimburgo a ocuparem o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. Lisboa também figura nesta lista mundial: a capital portuguesa ocupa a oitava posição, imediatamente abaixo de Chicago e um lugar acima de Hanoi, capital do Vietmane.

Para a eleição de Lisboa como a oitava melhor cidade cultural do mundo contribui a ascensão da cidade no circuito artístico internacional. Pesam ainda instituições como o Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM), entretanto reaberto ao público, o novo Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), o Museu do Design (MUDE), também ele reaberto ao público recentemente, e outra novidade a menos de uma hora do centro de Lisboa – a Albuquerque Foundation.

Mas a lista das cidades culturalmente mais vibrantes do mundo é mais extensa, veja quais os 20 destinos a merecer destaque para a Time Out:

1. Paris, França

2. Florença, Itália

3. Edimburgo, Escócia

4. Cidade do México, México

5. Sydney, Austrália

6. Barcelona, Espanha

7. Chicago, Estados Unidos

8. Lisboa, Portugal

9. Hanoi, Vietname

10. Cidade do Cabo, África do Sul

11. Pequim, China

12. Tbilisi, Geórgia

13. Jacarta, Indonésia

14. Nova Deli, Índia

15. Medellín, Colômbia

16. Amesterdão, Países Baixos

17. Marraquexe, Marrocos

18. Viena, Áustria

19. Praga, Chéquia

20. Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp