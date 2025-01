Estas são as 50 melhores cidades do mundo, de acordo com a Time Out – Lisboa ficou no top 15

Podem ter muitos defeitos, mas... Nós-adoramos-cidades. O acesso à arte e à cultura, a comida, a vida nocturna, os bairros animados e a quantidade de coisas para ver e fazer continuam a falar mais alto do que tudo o resto.

Todos os anos, a Time Out mede o pulso da vida urbana global, questionando milhares de pessoas sobre as suas cidades. Este ano, mais de 18.500 leitores partilharam as suas opiniões – sobre comida, vida nocturna, compras e cultura, mas também acessibilidade ou felicidade. A habitabilidade foi um factor-chave no ranking de 2025, afinal uma grande cidade para viver é, naturalmente, uma grande cidade para visitar. Assim, juntámos às respostas dos locais a opinião dos nossos jornalistas e editores. E o prémio de 2025 vai para? A Cidade do Cabo.

Photograph: Shutterstock

Pergunta Andrew Hallet, director da Time Out África do Sul, com a resposta na ponta da língua: “Onde mais no planeta pode passar tempo com uma colónia de pinguins africanos, degustar alguns dos melhores vinhos do mundo, passear por praias com Bandeira Azul, desfrutar de vistas deslumbrantes do topo de uma das Novas 7 Maravilhas da Natureza e passar uma noite vibrante… tudo num só dia?” Na Cidade do Cabo, garante, orgulhoso.

Entre as suas dicas estão um mergulho na cultura piscatória da cidade, no moderno Kalk Bay; uma paragem em East City, para comer bem entre design contemporâneo; e uma visita à majestosa Reserva Natural do Cabo da Boa Esperança, para aquela dose de natureza obrigatória. Pode até fazer parapente à sombra da Table Mountain, uma forma bem diferente de ver a cidade. Ah, e claro que uma paragem no Time Out Market da Cidade do Cabo, na V&A Waterfront, é obrigatória.

Photograph: Shutterstock

Noventa e cinco por cento dos habitantes que responderam ao inquérito da Time Out classificaram a cena gastronómica da Cidade do Cabo como "excelente"; 82 por cento descrevem a capital da África do Sul como "bonita"; e uns incríveis 97 por cento disseram que a sua cidade os faz felizes.

A fazer companhia à Cidade do Cabo, no top 3 estão Banguecoque, na Tailândia, e Nova Iorque, nos Estados Unidos. O Porto ocupa o 8.o lugar neste ranking internacional. Lisboa ficou na 12.ª posição.

Pode ver a lista completa aqui, mas partilhamos já as primeiras 15 cidades do ranking da Time Out de 2025:

1. Cidade do Cabo, África do Sul

2. Banguecoque, Tailândia

3. Nova Iorque, Estados Unidos da América

4. Melbourne, Austrália

5. Londres, Reino Unido

6. Nova Orleães, Estados Unidos da América

7. Cidade do México, México

8. Porto, Portugal

9. Xangai, China

10. Copenhaga, Dinamarca

11. Chicago, Estados Unidos da América

12. Lisboa, Portugal

13. Edimburgo, Escócia

14. Hong Kong, China

15. Sydney, Austrália

