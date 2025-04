Estas são as 20 melhores cidades do mundo para andar a pé, segundo os habitantes locais

As cidades são lugares fantásticos para viver, mas a elevada densidade populacional, com todos a utilizar as mesmas estradas e a depender dos mesmos comboios, metros e autocarros, pode tornar tudo bastante caótico.

Por isso, viver – ou visitar – uma cidade "amiga dos peões" é uma verdadeira bênção. Não só é mais prático, poupando tempo precioso nas deslocações entre espaços culturais, restaurantes e bares (ou apenas de casa para o trabalho), como também é benéfico para a saúde.

Andar mais a pé ajuda, mas as ruas pedonais também contribuem para a felicidade das pessoas e fortalecem as comunidades, além de dinamizarem o comércio local. Estudos demonstram que centros urbanos pedonalizados registam vendas mais elevadas do que aqueles onde o acesso é predominantemente feito de carro – o que significa que as zonas pedonais também são vantajosas para as economias locais.

Há ainda os benefícios ambientais: cidades como Londres têm vindo a implementar medidas para reduzir o tráfego automóvel em certos bairros, de modo a diminuir as emissões poluentes – Paris, por exemplo, vai banir carros em mais 500 ruas. Ar limpo e ausência de veículos? Parece-nos bastante agradável para passear.

Como é evidente, somos grandes fãs de cidades onde se anda bem a pé – e foi por isso que quisemos descobrir quais são, em todo o mundo, as mais amigas dos peões.

Como realizámos esta pesquisa? A Time Out perguntou a 18.500 pessoas de várias cidades do mundo uma questão simples: "É fácil deslocar-se a pé na sua cidade?"



Estas 20 cidades são aquelas onde a maior percentagem de habitantes classificou a facilidade de andar a pé como “boa” ou “excelente”.

No topo da lista está Abu Dhabi. A capital dos Emirados Árabes Unidos é bastante plana e, em especial no centro da cidade, há muitas áreas pedonais. A Corniche Beach oferece 8 km de passeio junto ao Golfo Árabe até à ilha Al Lulu, com parques infantis, restaurantes e vistas deslumbrantes – não admira que 91% dos locais considerem a cidade altamente pedonal.

Boston ficou em segundo lugar, com 89% dos habitantes a avaliarem positivamente a facilidade de caminhar na cidade. Para além de as principais atrações estarem próximas, a cidade conta ainda com a Freedom Trail, um percurso pedonal de 4 km que liga 16 locais históricos, desde o Boston Common até ao Bunker Hill Monument. Sem esquecer os maravilhosos parques da cidade.

Em terceiro lugar surge Brighton. Apesar das colinas, 88% dos habitantes consideram a cidade muito boa para andar a pé. Três das principais atrações – o Royal Pavilion, o Brighton Palace Pier e a North Laine – encontram-se a menos de cinco minutos a pé umas das outras, e o melhor da restauração e bares da cidade também está reunido num pequeno raio.

Dê um olho na lista completa.

As 20 melhores cidades do mundo para andar a pé

Abu Dhabi, EAU — 91% Boston, EUA — 89% Brighton, Reino Unido — 88% Nova Iorque, EUA — 87% Bilbau, Espanha — 86%

= Chicago, EUA — 86% Edimburgo, Reino Unido — 85%

= Marraquexe, Marrocos — 85% São Francisco, EUA — 83% Cardiff, Reino Unido — 82%

= Xangai, China — 82%

= Hong Kong — 82%

= Paris, França — 82% Oslo, Noruega — 81%

= Estocolmo, Suécia — 81% Singapura — 80%

= Melbourne, Austrália — 80% Londres, Reino Unido — 79%

= Lyon, França — 79%

= Washington DC, EUA — 79%

Além da facilidade em andar a pé, também elaborámos uma lista das 50 melhores cidades do mundo para 2025 – Lisboa ficou no top 15! – e outra dos lugares mais bonitos do planeta.

