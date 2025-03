Este é oficialmente o sítio mais bonito do mundo, segundo a Time Out

Dizem que a beleza está nos olhos de quem vê, mas há alguns lugares no planeta onde não importa quem olha – são tão extraordinários que praticamente todos concordamos com a sua beleza.

Na Time Out, compilámos uma lista destes locais deslumbrantes, que inclui uma vasta rede de lagos na Europa, um anfiteatro ladeado de rochas vermelhas na América do Norte, mesquitas ornamentadas no Médio Oriente e extensões de deserto de outro mundo em África.

No entanto, houve um local que eliminou toda a concorrência e conquistou o primeiro lugar para 2025 – o Parque Nacional de Komodo, em Nusa Tenggara Oriental, na Indonésia.

A partir do miradouro da ilha de Padar, depara-se com o que Cheryl Sekkappan, editora da Time Out Southeast Asia, descreve como “uma das paisagens mais singulares do mundo – três baías gigantes de areia branca, preta e cor-de-rosa numa só imagem. Encimada por colinas rochosas, é uma cena saída directamente do Parque Jurássico”.

É “uma das muitas paisagens espectaculares deste Património Mundial da UNESCO, que tem lindas praias cor-de-rosa onde pode afundar os dedos dos pés, bancos de areia rodeados por águas límpidas e os icónicos dragões de Komodo”, escreve ela.

Parece incrível, não é? Snorkelling e mergulho aqui são absolutamente imperdíveis, com os recifes a prometerem peixes vibrantes e corais tecnicolor, e Cheryl recomenda juntar-se a um passeio de barco para explorar devidamente as ilhas e o parque marinho.

Veja a lista completa dos 44 lugares mais bonitos do mundo.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp