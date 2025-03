Esta capital europeia votou oficialmente para banir os carros de 500 ruas

Writer, Time Out Travel

A Noruega tornar-se-á em breve o primeiro país a utilizar exclusivamente veículos eléctricos, Amesterdão está a caminhar no sentido de ter exclusivamente barcos eléctricos a circular nos seus canais e a capital holandesa – além de 13 outras cidades – implementou recentemente zonas de emissões zero.

E agora? É a vez de Paris. Num referendo realizado no domingo, 23 de Março, 66% dos parisienses votaram a favor de uma medida para criar mais zonas sem carros na capital francesa.

Vale a pena notar que a afluência às urnas foi apenas de cerca de 4% – mas, mesmo assim, os referendos realizados na cidade nos últimos dois anos resultaram na implementação de proibições. Tanto a decisão de 2023, de proibir as trotinetes eléctricas, como a de 2024, de aumentar as taxas de estacionamento para “carros volumosos e poluentes” com peso superior a 1,6 toneladas, foram baseadas numa votação pública.

Embora esta decisão possa parecer bastante drástica, está apenas a seguir uma tendência para reduzir as emissões em Paris. Desde 2020, foram eliminados 10 mil lugares de estacionamento na cidade e, quando esta medida for adoptada, serão eliminados mais 10 mil. Estes “pulmões verdes” (ruas pedonais) corresponderão a quase 10% das ruas da cidade.

A isto juntam-se os 84 quilómetros de ciclovias delineados desde 2020 e um aumento de 71% na utilização de bicicletas desde o final da pandemia até 2023, tudo sob o comando da presidente da Câmara, Anne Hidalgo, de acordo com o Independent. A cidade prometeu tornar-se “100% ciclável” até 2026 – parece que está no bom caminho.

Então, que ruas serão pedonais, exactamente? Isso é com os parisienses. As autoridades municipais informaram que planeiam consultar os dois milhões de habitantes da cidade para determinar quais as ruas que ficarão livres de carros.

