Em breve, Noruega será o primeiro país só com veículos eléctricos em circulação

Mudar para opções de transporte mais sustentáveis é uma das maiores mudanças que podemos fazer para melhorar a saúde do nosso planeta, razão pela qual tantas pessoas estão a abandonar os voos de curta distância em favor das viagens de comboio neste momento.

Mas os nossos veículos pessoais também são responsáveis por uma fatia significativa da poluição. Alguns países estão a tomar medidas para resolver o problema, como a implementação de zonas de baixas emissões, mas a Noruega está a caminho de se tornar o primeiro país do mundo a utilizar apenas veículos eléctricos.

As vendas de veículos eléctricos na Noruega passaram de apenas 1% do total de vendas de automóveis em 2010 para 88,9% em 2024, de acordo com a CNBC – e nas primeiras semanas deste ano, esse valor subiu ainda mais, para 96% das vendas.

É claro que ainda há muitos motores de combustão interna nas estradas, com os veículos eléctricos a representarem 28% do total de automóveis da Noruega (embora em Oslo sejam 40%). No entanto, o objectivo do país de operar com 100% de veículos eléctricos (que foi estabelecido pelos legisladores em 2017) está bem ao alcance.

“Já convidámos muitos políticos e diferentes partes interessadas para uma festa no dia 13 de Fevereiro, porque, embora só no final do ano se possa dizer com certeza, toda a gente acredita que vamos acabar algures entre 95 e 100% [das vendas de 2025]”, afirmou Christina Bu, secretária-geral da Associação Norueguesa de Veículos Eléctricos. “Numa altura como esta, em que o Presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo sobre o clima, penso que devemos celebrar os resultados que conseguimos alcançar.”

Então, como é que a Noruega conseguiu? Bem, em vez de impor medidas que punem os condutores de veículos não eléctricos, o vice-ministro dos transportes norueguês afirmou que as políticas foram concebidas para apoiar a adopção de veículos eléctricos. Os incentivos incluem isenção de IVA, estacionamento e impostos rodoviários mais baratos e acesso a faixas de rodagem para autocarros. Para além disso, o governo investiu em infra-estruturas de carregamento e muitas casas norueguesas podem agora carregar os seus automóveis.

É de salientar que a Noruega é um país próspero, pelo que pode suportar os custos de subsidiar a utilização de veículos eléctricos, e é rico em petróleo bruto e gás, o que significa que a energia é barata. No entanto, o economista Rico Luman afirmou que “a Noruega é um pioneiro a nível mundial” e pode dar o exemplo para que outros países sigam o exemplo.

Para se ter uma ideia do contexto, os dados da indústria mostram que 20% dos novos registos de automóveis no Reino Unido em 2024 foram de veículos eléctricos, mas nos EUA apenas 8,1% das vendas foram de veículos eléctricos. Embora o marco da Noruega seja emocionante, ainda há um longo caminho a percorrer.

