Há sete cidades europeias entre as melhores do mundo para sair à noite

Seja qual for a sua ideia de uma boa saída à noite – dançar até de madrugada numa pista com o chão a colar aos pés ou libertar o stress numa sauna nocturna – cada cidade europeia tem a sua própria personalidade depois do pôr-do-sol. E há sempre algo à medida de cada um.

Quais são as cidades que sabem mesmo fazer a festa? Fomos descobrir. Afinal, a vida nocturna está no ADN da Time Out e, por isso, falámos com milhares de habitantes locais para saber como é sair à noite nas suas cidades – e sete cidades europeias garantiram lugar no nosso novo ranking global.

Photograph: Matadero Madrid

A primeira a entrar na lista foi Madrid, que alcançou o segundo lugar na lista mundial, logo atrás da grande vencedora, Las Vegas. Oito em cada dez madrilenos descreveram a noite da cidade como “boa” ou “incrível”.

Falámos com Gorka Elorrieta, da Time Out Madrid, que nos descreveu a cena nocturna da capital espanhola: “As grandes noites acontecem na Gran Vía, graças ao LuLa e ao Fitz, enquanto a cena LGBTQ+ de Madrid brilha em espaços lendários como o Rick’s, com noites de drag no antigo templo indie Maravillas Club e pistas cheias de gente gira no Marta, no Cariño! e no Salvaora Brown. Há também uma nova vaga de diversão sofisticada, impulsionada por espaços com influência latino-americana: no Pabblo, no Rhudo e no Jimmy’s há jantares com espectáculo ou restaurantes onde a refeição é apenas o aquecimento para a festa que vem depois.”

Photograph: Florian Wehde via Unsplash | Calle Gran Vía, Madrid

Paris ficou com o terceiro lugar e Berlim, que foi a campeã europeia da noite em 2024, ocupa agora a quinta posição, com 80% e 72% de classificações positivas, respectivamente.

Percorra a lista e descubra como estas cidades dançaram até ao topo do nosso ranking global.

As melhores cidades da Europa para sair à noite, segundo a Time Out

Madrid (2.º lugar) Paris (3.º lugar) Berlim (5.º lugar) Brighton (7.º lugar) Varsóvia (12.º lugar) Amesterdão (17.º lugar) Atenas (20.º lugar)

