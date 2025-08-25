A Europa domina a lista, de acordo com uma análise feita a partir das avaliações no TripAdvisor. Portugal tem uma entrada no top 3.

O som das ondas a rebentar, o aroma do protector solar misturado com a água salgada e o sol a aquecer-lhe as costas… Nada parece melhor do que umas férias na praia, certo? Bem, por vezes até os areais mais idílicos podem ficar um pouco cheios demais, o que pode estragar uma escapadinha perfeita.

Se o que procura é paz e sossego enquanto saboreia a sua piña colada na privacidade de uma cabana, a Cloudwards já fez uma parte trabalho por si. A plataforma de avaliação de software de nuvem e privacidade examinou minuciosamente as avaliações no TripAdvisor para identificar as praias mais sobrelotadas do mundo.

Praias italianas atraem multidões

No topo da lista está La Pelosa, na Sardenha, Itália, famosa pelas suas águas de um azul impressionante e areia branca e fina. Pode até ser conhecida como uma versão alternativa das Maldivas, mas tanta beleza acaba por a tornar demasiado popular. Outro ponto turístico da Sardenha ficou em segundo lugar: a Spiaggia La Cinta. Caso esteja à procura de locais menos concorridos, dê uma vista de olhos no nosso guia das melhores praias de Itália – todas escolhidas por habitantes locais que sabem bem do que falam.

Photograph: Shutterstock

O terceiro lugar foi para a Praia da Falésia, em Portugal, mas embora as praias europeias dominem o top 10, Poipu Beach, no Havai, é o único destino a surgir duas vezes – em quarto e sexto lugar – provavelmente reflectindo diferentes secções da praia, segundo a Cloudwards.

Portanto, se sonha com um dia de praia verdadeiramente tranquilo, vale a pena fazer algum trabalho de casa antes de sair para estender a toalha. Há sempre um recanto sereno de areia à sua espera – mas talvez seja melhor evitar estes locais.

As 10 praias mais sobrelotadas do mundo

La Pelosa, Itália Spiaggia La Cinta, Itália Praia da Falésia, Portugal Poipu Beach Park, EUA Cala Comte, Espanha Poipu Beach Park, EUA Konnos Bay, Chipre Praia da Concha, Espanha Spiaggia La Cinta, Itália Playa de Muro, Espanha

Últimas notícias de viagens na Time Out

Cansado das enchentes de Verão? Revelamos as melhores praias secretas pela Europa fora – e duas são em Portugal. Se está de volta ao trabalho e com uma overdose de mergulhos em cima, descubra o parque "perdido" que foi considerado o melhor da Europa e fique a saber que Tóquio é oficialmente a melhor cidade do mundo para fazer uma “workation” – explicamos porquê e partilhamos a lista completa.