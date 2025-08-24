O ranking teve em conta 12 critérios, desde a velocidade da internet e a oferta de espaços de trabalho flexíveis até à proximidade a zonas verdes.

Ainda se lembra de como era a vida antes do trabalho híbrido? Não foi assim há tanto tempo, mas muitos de nós já nos habituámos tanto à possibilidade de trabalhar remotamente que é difícil imaginar outra realidade.

Uma das consequências desta mudança foi o aumento das chamadas workations – férias em que se continua a trabalhar. Mas, se está a pensar em atender reuniões via Zoom no estrangeiro, convém garantir que tem uma boa ligação wi-fi e um espaço confortável para trabalhar. A questão é: quais são os melhores destinos do mundo para trabalhar enquanto viaja?

Photo: F11photo/Dreamstime

Na sua terceira edição, o “Work from Anywhere Barometer” do International Workplace Group analisou cidades de todo o mundo com base em 12 critérios que vão desde a velocidade da internet e o custo dos transportes ao clima, à oferta de espaços de trabalho flexíveis e ao acesso à natureza. O resultado? Tóquio conquistou o primeiro lugar.

A capital japonesa arrecadou 91 pontos em 120 possíveis, graças à internet veloz, à rede de transportes de excelência, à segurança e ao novo visto para nómadas digitais, lançado na Primavera passada. E isso sem falar da proximidade a montanhas e parques nacionais, do horizonte urbano inconfundível, dos museus de referência e da comida de rua que seduz qualquer visitante.

Photograph: Shutterstock

O segundo lugar foi para o Rio de Janeiro, com 90 pontos, beneficiando do baixo custo de vida e da implementação do 5G em toda a cidade. Budapeste ficou em terceiro, com 89,5 pontos, destacando-se pelas boas ligações de transporte e pela grande oferta cultural.

As 10 melhores cidades do mundo para uma workation:

1. Tóquio, Japão

2. Rio de Janeiro, Brasil

3. Budapeste, Hungria

4. Seul, Coreia do Sul

5. Barcelona, Espanha

6. Pequim, China

7. Lisboa, Portugal

8. Roma, Itália

9. Paris, França

10. Valeta, Malta

