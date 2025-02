Os destinos emergentes para nómadas digitais a conhecer em 2025

Recentemente, contámos-lhe que a Nova Zelândia é o mais recente país a anunciar que irá acolher nómadas digitais (leia mais sobre isso aqui), mas há toda uma série de destinos emergentes, amigos dos nómadas digitais, que devem estar no seu radar.

A Printful, uma empresa dedicada à impressão, analisou uma lista de cidades com base em factores como o custo de vida, taxas de emprego, instalações de co-working, velocidade de wifi e salários médios – e avaliou quais as que registaram um maior aumento nas pesquisas de oportunidades de trabalho remoto.

No topo da lista de destinos emergentes para nómadas digitais está a Jamaica, que registou um aumento impressionante de 250% em comparação com o ano anterior. Imagine: com todas as praias com palmeiras, vegetação luxuriante e cascatas dramáticas para explorar no seu tempo livre, pode ser um local idílico para instalar a sua secretária de trabalho remoto.

É, aliás, evidente que as pessoas estão desejosas de saborear a vida numa ilha: Barbados, Filipinas, Sri Lanka e Bahamas também entraram no ranking.

“Abraçar o estilo de vida nómada digital pode estimular a criatividade e a inspiração, mergulhando-o em novas culturas, paisagens diversas e experiências únicas que mudam a sua perspectiva”, afirmou Martins Rudzitis, gestor de projectos de IT na Printful, de acordo com a Globe Trender.

Veja a lista completa abaixo.

Os destinos emergentes para nómadas digitais em 2025

Jamaica Barbados Filipinas Sri Lanka, Marrocos, Guatemala, Kuwait, Bahamas Grécia Eslovénia

Consulte a lista completa de todos os países que oferecem vistos para nómadas digitais neste momento e descubra como é realmente trabalhar a partir de qualquer lugar.

