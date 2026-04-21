Este é oficialmente o aeroporto mais limpo do mundo – eis a lista completa

Os prémios anuais da Skytrax, os World Airport Awards, estão de volta e revelaram quais são os aeroportos a brilhar de tão limpos.

Depois de passar algumas horas a usar uma casa de banho apertada e desconfortável de um avião, poucas coisas trazem tanto alívio como ser recebido por uma casa de banho de aeroporto a brilhar de tão limpa. Para dar a conhecer onde as pode encontrar, a organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax está de volta com os seus prémios anuais, os World Airport Awards, baseados em inquéritos de satisfação.

Os resultados foram divididos em duas categorias: uma abrange todos os aeroportos a nível global e a outra foca-se naqueles que têm 30 milhões de passageiros por ano ou menos. Então, quais são os centros de aviação mais limpos do mundo?

Sem grandes surpresas, o aeroporto mais limpo do mundo é (mais uma vez) o de Tóquio Haneda. Nos últimos dez anos, Haneda tem defendido consistentemente o seu primeiro lugar no que toca à limpeza, com assentos e instalações imaculadas, tecnologia avançada de higienização e uma equipa prestável. É também consistentemente classificado como um dos melhores aeroportos do mundo no geral, tendo arrecadado o terceiro lugar este ano.

Seul Incheon fez uma aterragem suave no segundo lugar, tanto na categoria de aeroporto mais limpo como na de melhor do mundo este ano. Já Singapura Changi, com toda a sua glória verde, ficou em terceiro lugar na limpeza, mas conseguiu manter a primeira posição pelo segundo ano consecutivo (e 15.º ano no total) como o melhor aeroporto do mundo.

O Japão também arrecadou os três primeiros lugares na categoria de aeroportos mais pequenos. New Chitose, em Hokkaido, ficou em primeiro lugar, seguido por Centrair Nagoya, na Baía de Ise, e pelo aeroporto de Fukuoka, na ilha de Kyushu.

Os 10 aeroportos mais limpos do mundo

Tóquio Haneda Seul Incheon Singapura Changi Tóquio Narita Hong Kong Taiwan Taoyuan Kansai Zurique Xangai Hongqiao Roma Fiumicino

Os 10 aeroportos mais limpos do mundo (até 30 milhões de passageiros)

New Chitose Centrair Nagoya Fukuoka Bahrein Osaka Itami Brisbane Cam Ranh Helsínquia-Vantaa Mascate Houston Hobby

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