Estes são os melhores destinos de viagem para 2026, segundo o ‘New York Times’

A lista, com 52 propostas, inclui “um eclipse, uma revolução e uma reserva de tigres”. Estes são os lugares que ficaram no topo do jornal norte-americano.

Janeiro é o mês do planeamento de viagens. Há mais tempo para pensar no mapa-mundo e decidir aonde ir nos próximos meses, e a inspiração não falta nas publicações de viagens mais respeitadas do planeta.

A Time Out já apresentou a sua lista dos melhores destinos para 2026, escolhidos por jornalistas e editores. Agora foi a vez do New York Times divulgar uma selecção de 52 tentadores destinos.

No topo da lista, acima da Arménia (20.º lugar), de Assis, em Itália (32.º), e da bacia do rio Pastaza, no Equador (47.º), surge o que a publicação baptizou de “América Revolucionária”.

Assinala-se o 250.º aniversário dos Estados Unidos e as celebrações decorrem por todo o país. Em Filadélfia, onde nasceu a Declaração de Independência, haverá duas novas galerias e um desfile patriótico em tons de vermelho, branco e azul, enquanto no estado de Nova Jérsia estão previstos reconstituições de batalhas. Em Washington, o relvado do Capitólio recebe um concerto especial no 4 de Julho.

Esta não é a única grande data redonda na lista. A mítica Route 66 faz 100 anos. O centenário também surgiu na lista da Time Out das 26 melhores novidades do ano e, ao longo dos quase quatro mil quilómetros da estrada, haverá concentrações automóveis, festivais de clássicos, actividades para famílias e muito mais. As comemorações começam a 30 de Abril no Missouri, com um concerto.

Quem preferir algo mais fora dos caminhos habituais pode apontar à Península de Osa, na Costa Rica, quarto lugar da lista do New York Times, que recentemente destacámos como o destino mais subvalorizado do mundo.

“Mais de 2% da biodiversidade do planeta está concentrada neste recanto remoto e selvagem do país”, afirma Grace Beard, editora de viagens da Time Out. “Vi baleias-jubarte a saltar no Golfo Dulce, preguiças agarradas às árvores no Parque Nacional Corcovado, crocodilos na lama dos mangais, grupos de quatis a atravessar a estrada, araras-escarlate e tucanos-de-garganta-amarela no céu, e muito mais.”

Segundo o New York Times, vale a pena parar no Alma Cocina, novo restaurante de produtos locais na cidade vizinha de Uvita, e ter o hotel boutique Mandala Ojochal debaixo de olho para ficar alojado.

Banguecoque também surge bem posicionada, em terceiro lugar, e tem estado a trabalhar para contrariar a fama de uma das cidades menos verdes da Ásia. No centro já é possível caminhar entre dois parques, Benjakitti e Lumphini, através de um corredor verde de 20 hectares com esculturas. A cidade ganhou ainda uma passadeira suspensa de mais de um quilómetro no Parque Benjakitti, com vista para lagoas de lótus e florestas de mangais.

Há também um novo espaço de arte contemporânea, o Dib Bangkok, o primeiro do género na Tailândia, com obras de sete décadas e vários continentes.

Os dez principais destinos para 2026, segundo o New York Times

América Revolucionária Varsóvia Banguecoque Península de Osa, Costa Rica Bandhavgarh, Índia Dallas, EUA Oran, Argélia Route 66, EUA Saba, Caraíbas Poblenou, Barcelona

Para consultar a lista completa, visite o New York Times e, para dar seguinto à inspiração para novas aventures, explore também as escolhas da Time Out para os bairros e as ruas mais interessantes do mundo.

