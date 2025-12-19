As 26 melhores novidades no mundo em 2026

A Pont Neuf é a ponte mais antiga de Paris, a primeira do seu género a ser construída com a distinta “pedra de Paris” (que é, na verdade, calcário luteciano). Apesar de ser, por si só, um marco icónico, a ponte vai sofrer uma transformação dramática durante algumas semanas de 2026. Para assinalar o 40.º aniversário de Pont Neuf Wrapped, de Christo e Jeanne-Claude – que em 1985 cobriu a ponte com milhares de metros de tecido – o artista JR vai deixar a sua marca temporária com uma intervenção crua e indomada. Inspirada nas pedreiras de onde foram extraídas as pedras originais da ponte, La Caverne du Pont Neuf irá envolver a estrutura em enormes formações rochosas, criando um percurso pedonal com aspecto de gruta. A instalação poderá ser vista (e atravessada a pé) gratuitamente entre 6 e 28 de Junho.

📍 Descubra as melhores coisas para fazer em Paris