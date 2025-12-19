Subscrever
Infinite Crystal World, an exhibition from teamLab
Photograph: teamLab
Photograph: teamLab

As 26 melhores novidades no mundo em 2026

Dançar quatro noites seguidas em nome do eclipse solar, andar no comboio mais luxuoso do planeta, celebrar os 100 anos da Route 66 – e muito, muito mais.

Liv Kelly
Editado por Liv Kelly
Travel Writer
A planear as suas viagens para o novo ano? Deve, sem dúvida, contar com aqueles clássicos da bucket list, mas se procura inspiração fresca, 2026 promete um mundo de experiências totalmente novas. Desde dormir num museu ao ar livre até percorrer paisagens ancestrais em e-bikes, fazer zipline sobre magníficas reservas naturais e festejar durante um eclipse solar – sim, a sério – há dezenas de experiências fora do circuito habitual e fora da caixa a acontecer nos próximos 12 meses. Pelos quatro cantos do mundo, a Time Out escolheu as 26 coisas mais incríveis, surpreendentes e emocionantes para fazer em 2026.

Recomendado: Podes vir, 2026. Temos as melhores agendas para planear o novo ano

As 26 melhores novidades no mundo em 2026

Percorrer uma obra de arte cavernosa no centro de Paris

Percorrer uma obra de arte cavernosa no centro de Paris
Percorrer uma obra de arte cavernosa no centro de Paris
Image: Courtesy Atelier JR

A Pont Neuf é a ponte mais antiga de Paris, a primeira do seu género a ser construída com a distinta “pedra de Paris” (que é, na verdade, calcário luteciano). Apesar de ser, por si só, um marco icónico, a ponte vai sofrer uma transformação dramática durante algumas semanas de 2026. Para assinalar o 40.º aniversário de Pont Neuf Wrapped, de Christo e Jeanne-Claude – que em 1985 cobriu a ponte com milhares de metros de tecido – o artista JR vai deixar a sua marca temporária com uma intervenção crua e indomada. Inspirada nas pedreiras de onde foram extraídas as pedras originais da ponte, La Caverne du Pont Neuf irá envolver a estrutura em enormes formações rochosas, criando um percurso pedonal com aspecto de gruta. A instalação poderá ser vista (e atravessada a pé) gratuitamente entre 6 e 28 de Junho.

📍 Descubra as melhores coisas para fazer em Paris

Ir a uma festa de quatro dias na Islândia dedicada ao eclipse solar

Ir a uma festa de quatro dias na Islândia dedicada ao eclipse solar
Ir a uma festa de quatro dias na Islândia dedicada ao eclipse solar
Photograph - Iceland Eclipse

Os eclipses são um fenómeno raro, por isso, porque não abraçá-los em toda a sua glória mágica e celestial com uma grande festa? Entre 12 e 15 de Agosto, o festival Iceland Eclipse terá lugar na deslumbrante península de Snæfellsnes e em Hellissandur, na Islândia, com um programa de música, arte, ciência e tecnologia totalmente pensado em torno dos dois minutos de escuridão total que terão lugar no primeiro dia. Com apenas 3.333 bilhetes disponíveis, será uma celebração mística e intimista. Ah, e será a última oportunidade de ver um eclipse até 2196 – vá lá.

📍 Descubra as melhores coisas para fazer na Islândia

Descobrir um novo lado de Frida Kahlo na Cidade do México

Descobrir um novo lado de Frida Kahlo na Cidade do México
Descobrir um novo lado de Frida Kahlo na Cidade do México
Mauricio Nava

Quando se fala num museu de Frida Kahlo, é provável que pense imediatamente na Casa Azul, a casa (azul, claro) onde a artista nasceu e que foi transformada em museu e arquivo. No entanto, no final de 2025, abriu na Casa Roja (casa vermelha) – o primeiro museu de sempre gerido pelos próprios descendentes de Kahlo. O edifício pertenceu aos seus pais e alberga agora uma colecção intimista de objectos pessoais da artista, como bonecas, roupa, jóias, fotografias e cartas, além de espaços para exposições temporárias de artistas mexicanos, latino-americanos e mulheres artistas. Chama-se Museo Casa Kahlo e fica a apenas cinco minutos a pé da Casa Azul.

📍 Descubra as melhores coisas para fazer na Cidade do México

Fazer zipline sobre um dos parques mais deslumbrantes da Austrália

Fazer zipline sobre um dos parques mais deslumbrantes da Austrália
Fazer zipline sobre um dos parques mais deslumbrantes da Austrália
Photograph: Supplied | Happitat Adventure Park

O vasto Parque Nacional de Lamington, em Queensland, com as suas exuberantes florestas subtropicais e árvores ancestrais, é talvez melhor apreciado a partir de um dos quase 40 trilhos pedestres que serpenteiam pela paisagem. Ou será que não? Pois bem: graças à abertura do inédito Happitat Adventure Park, situado na beira de uma falésia neste local classificado como Património Mundial da UNESCO, pode agora vê-lo de outra perspectiva. Elevando-se a 400 metros acima do fundo do vale, o parque de aventura vai contar com as zip lines mais altas da Austrália, que deverão começar a receber visitantes no final de 2025. Pode optar por um percurso de uma hora ou por uma experiência de duas horas, que inclui três zip lines diferentes, bem como a Via Ferrata do parque, dedicada ao montanhismo.

📍 Descubra as melhores coisas para fazer na Austrália

Melissa Woodley
Melissa Woodley
 Travel & News Editor, Time Out Australia
Dançar no primeiro Tomorrowland da Ásia

Dançar no primeiro Tomorrowland da Ásia
Dançar no primeiro Tomorrowland da Ásia
Photograph: Shutterstock

Em 2026, a Tailândia vai acolher a estreia asiática do Tomorrowland, um dos maiores festivais de música electrónica do mundo. – será o primeiro dos próximos cinco anos. Com a ambição de atrair quase um milhão de festivaleiros (369 mil locais e 553.500 viajantes internacionais, para sermos exactos), promete ser uma festa épica. A edição de 2025, na Bélgica, contou com mais de 600 artistas no cartaz, incluindo Steve Aoki, Lost Frequencies e Swedish House Mafia, por isso fique atento a mais novidades à medida que os nomes forem sendo anunciados.

📍 Descubra as melhores coisas para fazer na Tailândia

Viajar pelas Montanhas Rochosas canadianas no "melhor comboio do mundo"

Viajar pelas Montanhas Rochosas canadianas no "melhor comboio do mundo"
Viajar pelas Montanhas Rochosas canadianas no "melhor comboio do mundo"
Photograph: Shutterstock/Ric Jayno

As viagens de comboio de luxo são uma tendência de viagens crescente e uma forma incrivelmente glamorosa de conhecer novos lugares do mundo, mas poucas são tão opulentas — e com paisagens de cortar a respiração — como o Rocky Mountaineer. Em 2026, será lançada uma nova rota de edição limitada. Pode escolher entre experiências de uma, cinco, sete ou nove noites, saindo dos percursos habituais do comboio para atravessar as paisagens de Alberta e da Colúmbia Britânica, com paragens em Edmonton, Banff, Jasper, Calgary, Kamloops e Lake Louise. Chama-se Passage to the Peaks e os circuitos decorrem durante os meses de Junho e Julho.

📍 Descubra as melhores coisas para fazer no Canadá

Daniela Toporek
Daniela Toporek
 Contributing writer
Dar um mergulho em Dominica com os maiores predadores dentados dos oceanos

Dar um mergulho em Dominica com os maiores predadores dentados dos oceanos
Dar um mergulho em Dominica com os maiores predadores dentados dos oceanos
Photograph: Shutterstock

Talvez já tenha ido observar baleias, mas alguma vez nadou ao lado destas criaturas magníficas? Em 2026, uma viagem a Dominica pode dar-lhe essa oportunidade. Cerca de 200 cachalotes vivem nas águas junto à ilha, e Dominica está prestes a criar a primeira reserva de cachalotes do mundo, uma área de 800 quilómetros quadrados ao largo da costa oeste. Embora o principal objectivo do projecto seja a conservação marinha, os visitantes terão também a possibilidade de nadar com as baleias. Impressionante, não é?

📍 Descubra as melhores praias do mundo

Visitar uma casa mágica, viva e pulsante em Chicago

Visitar uma casa mágica, viva e pulsante em Chicago
Visitar uma casa mágica, viva e pulsante em Chicago
Photograph: Courtesy of the Rockwell Group

Seja místico ou céptico, vai ser difícil não se sentir um pouco enfeitiçado pelo novo e opulento espaço dedicado à magia em Chicago, com abertura prevista para a Primavera de 2026, na histórica McCormick Mansion. O edifício da Idade Dourada foi alvo de uma renovação de 50 milhões de dólares, com o Rockwell Group – responsável por alguns dos cenários mais imaginativos da Broadway – a transformá-lo num parque de diversões cheio de ilusões chamado The Hand & The Eye. Será a nova casa de tudo o que é «magia moderna», com salas que mudam de forma, salões mágicos e teatros, muitas portas escondidas e muito, muito mais.

📍 Descubra as melhores atracções em Chicago

Laura Ratliff
Laura Ratliff
Andar a pé pela longa costa inglesa

Andar a pé pela longa costa inglesa
Andar a pé pela longa costa inglesa
Photograph: Shutterstock

A costa inglesa é de uma beleza absoluta, cheia de charme nostálgico e de uma força agreste, e em 2026 será mais fácil do que nunca explorá-la. Isto porque, finalmente, no próximo ano ficará concluído o King Charles III Coastal Path. O trilho, que está em desenvolvimento desde 2009, acompanha toda a linha costeira de Inglaterra, ao longo de 2.674 milhas (4.303 km) de falésias, praias, cidades, parques naturais e muito mais. Quando estiver concluído, será o mais longo trilho costeiro (gerido) de todo o mundo. Mais do que um simples conjunto de marcos e sinalética, o King Charles III Coastal Path vai ligar destinos costeiros lendários a troços de litoral que nunca antes tinham sido verdadeiramente acessíveis.

📍 Descubra as melhores coisas para fazer no Reino Unido

Ed Cunningham
Ed Cunningham
 News Editor, UK

Explorar o céu na maior e mais ambiciosa instalação Skyspace do mundo

Explorar o céu na maior e mais ambiciosa instalação Skyspace do mundo
Explorar o céu na maior e mais ambiciosa instalação Skyspace do mundo
Photograph: Photo: Mads Smidstrup © ARoS, 2025.

O movimento artístico «luz e espaço» começou a ganhar forma na década de 1960 e, mais de 60 anos depois, James Turrell afirmou-se como um dos seus criadores mais elogiados e reconhecidos. Conhecido como o «mestre da luz», o trabalho de Turrell inclui os seus Skyspaces — grandes estruturas arquitectónicas com uma abertura que enquadra o céu — que vem a criar desde 1974. Em 2026, o maior e mais ambicioso destes projectos deverá abrir ao público num novo espaço abobadado com 40 metros de largura, junto ao ARoS Aarhus Art Museum, na Dinamarca, a 19 de Junho de 2026.

📍 Descubra as nossas escapadinhas nórdicas favoritas

Annie McNamee
Annie McNamee
 Contributor, Time Out London and UK
