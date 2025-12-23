Estes são os melhores destinos gastronómicos do mundo para viajar em 2026 – um fica a cinco horas de carro de Lisboa

Há dois tipos de pessoas quando se trata de viajar: as que vêem a comida apenas como combustível e preferem ficar pelo que já conhecem, e as que fazem disso uma missão – experimentar o maior número possível de novos restaurantes, cozinhas e pratos durante a viagem. Se pertence ao segundo grupo, então a mais recente lista da Condé Nast Traveller (CNT), com os melhores destinos gastronómicos do mundo, é para si.

Todos os anos, a CNT prepara uma série de “best ofs” para o ano seguinte. Entre eles estão uma mega-lista dos melhores destinos para viajar, a prestigiada Gold List, que reúne os hotéis mais opulentos e singulares do planeta, e um guia das cidades com os panorâmas gastronómicos mais vibrantes e excitantes da actualidade – ou seja, os melhores lugares para comer em 2026.

Cada um dos destinos mencionados neste artigo tem o seu próprio atractivo distinto. Diferentes especialidades, culturas e ingredientes garantem que encontrará algo especial em cada lugar, razão pela qual estes são “cenários gastronómicos em torno dos quais vale a pena planear um ano inteiro de viagens”.

Este ano, a CNT mostrou especial interesse por “lugares que só agora começam a ser reconhecidos pelas suas propostas culinárias únicas", bem como por aqueles que têm melhorado com o passar do tempo. Não encontrará as evidentes Paris ou Roma nesta lista. Em vez disso, está repleta de destinos que talvez nunca lhe tenham passado pela cabeça.

Creta é a primeira entrada europeia da lista. Esta soalheira ilha grega é uma das três Regiões Europeias da Gastronomia para 2026, segundo a decisão de um painel independente de especialistas de todo o continente. O guia destaca os produtos locais e a “abundância de azeite virgem extra de qualidade excepcional”. Elege ainda o dakos como o prato de referência – um grande pedaço de pão de cevada coberto com tomate, feta ou um queijo semelhante esfarelado, e orégãos.

Courtesy: The Anchor

Nos Estados Unidos, Boston foi considerada a melhor cidade a visitar para os amantes da gastronomia. Segundo a revista, a capital do Massachusetts “conseguiu a reinvenção do século… o seu cenário gastronómico está cada vez mais sofisticado e impossível de ignorar”.

A segunda maior cidade da Colômbia, Medellín – que a Time Out também destacou este ano como uma das melhores cidades para comer – foi um dos dois destinos sul-americanos distinguidos pela CNT. A revista elogiou a vaga de novos restaurantes autênticos e bares que abriram recentemente. A melhor parte? Medellín foi considerada a cidade mais acessível do mundo pelos seus habitantes num recente inquérito da Time Out, com 89% dos residentes a concordar que é barato comer fora num restaurante.

Os melhores destinos gastronómicos para 2026, segundo a Condé Nast Traveller

Boston, EUA

Creta, Grécia

Fez, Marrocos

Hong Kong

Medellín, Colômbia

Minas Gerais, Brasil

Parramatta, Sydney, Austrália

Patan, Nepal

Prince Edward County, Canadá

Sevilha, Espanha

Pode consultar cada um destes destinos com mais detalhe aqui.

