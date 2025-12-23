Estes são os melhores destinos gastronómicos do mundo para viajar em 2026 – um fica a cinco horas de carro de Lisboa

Há dois tipos de pessoas quando se trata de viajar: as que vêem a comida apenas como combustível e preferem ficar pelo que já conhecem, e as que fazem disso uma missão – experimentar o maior número possível de novos restaurantes, cozinhas e pratos durante a viagem. Se pertence ao segundo grupo, então a mais recente lista da Condé Nast Traveller (CNT), com os melhores destinos gastronómicos do mundo, é para si.
Todos os anos, a CNT prepara uma série de “best ofs” para o ano seguinte. Entre eles estão uma mega-lista dos melhores destinos para viajar, a prestigiada Gold List, que reúne os hotéis mais opulentos e singulares do planeta, e um guia das cidades com os panorâmas gastronómicos mais vibrantes e excitantes da actualidade – ou seja, os melhores lugares para comer em 2026.
Cada um dos destinos mencionados neste artigo tem o seu próprio atractivo distinto. Diferentes especialidades, culturas e ingredientes garantem que encontrará algo especial em cada lugar, razão pela qual estes são “cenários gastronómicos em torno dos quais vale a pena planear um ano inteiro de viagens”.
Este ano, a CNT mostrou especial interesse por “lugares que só agora começam a ser reconhecidos pelas suas propostas culinárias únicas", bem como por aqueles que têm melhorado com o passar do tempo. Não encontrará as evidentes Paris ou Roma nesta lista. Em vez disso, está repleta de destinos que talvez nunca lhe tenham passado pela cabeça.
Creta é a primeira entrada europeia da lista. Esta soalheira ilha grega é uma das três Regiões Europeias da Gastronomia para 2026, segundo a decisão de um painel independente de especialistas de todo o continente. O guia destaca os produtos locais e a “abundância de azeite virgem extra de qualidade excepcional”. Elege ainda o dakos como o prato de referência – um grande pedaço de pão de cevada coberto com tomate, feta ou um queijo semelhante esfarelado, e orégãos.
Nos Estados Unidos, Boston foi considerada a melhor cidade a visitar para os amantes da gastronomia. Segundo a revista, a capital do Massachusetts “conseguiu a reinvenção do século… o seu cenário gastronómico está cada vez mais sofisticado e impossível de ignorar”.
A segunda maior cidade da Colômbia, Medellín – que a Time Out também destacou este ano como uma das melhores cidades para comer – foi um dos dois destinos sul-americanos distinguidos pela CNT. A revista elogiou a vaga de novos restaurantes autênticos e bares que abriram recentemente. A melhor parte? Medellín foi considerada a cidade mais acessível do mundo pelos seus habitantes num recente inquérito da Time Out, com 89% dos residentes a concordar que é barato comer fora num restaurante.
Os melhores destinos gastronómicos para 2026, segundo a Condé Nast Traveller
- Boston, EUA
-
Creta, Grécia
-
Fez, Marrocos
-
Hong Kong
-
Medellín, Colômbia
-
Minas Gerais, Brasil
-
Parramatta, Sydney, Austrália
-
Patan, Nepal
-
Prince Edward County, Canadá
-
Sevilha, Espanha
Pode consultar cada um destes destinos com mais detalhe aqui.
🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn