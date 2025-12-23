Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Estes são os melhores destinos gastronómicos do mundo para viajar em 2026 – um fica a cinco horas de carro de Lisboa

De Sevilha a Sydney, estes lugares sabem servir um bom prato, garante a Condé Nast Traveller.

Annie McNamee
Escrito por
Annie McNamee
Contributor, Time Out London and UK
Seville has thousands of tapas bars, and this one is located in the old city
Photograph: Kevin Hellon / Shutterstock.com | Seville has thousands of tapas bars, and this one is located in the old city
Publicidade

Há dois tipos de pessoas quando se trata de viajar: as que vêem a comida apenas como combustível e preferem ficar pelo que já conhecem, e as que fazem disso uma missão – experimentar o maior número possível de novos restaurantes, cozinhas e pratos durante a viagem. Se pertence ao segundo grupo, então a mais recente lista da Condé Nast Traveller (CNT), com os melhores destinos gastronómicos do mundo, é para si.

Todos os anos, a CNT prepara uma série de “best ofs” para o ano seguinte. Entre eles estão uma mega-lista dos melhores destinos para viajar, a prestigiada Gold List, que reúne os hotéis mais opulentos e singulares do planeta, e um guia das cidades com os panorâmas gastronómicos mais vibrantes e excitantes da actualidade – ou seja, os melhores lugares para comer em 2026.

Cada um dos destinos mencionados neste artigo tem o seu próprio atractivo distinto. Diferentes especialidades, culturas e ingredientes garantem que encontrará algo especial em cada lugar, razão pela qual estes são “cenários gastronómicos em torno dos quais vale a pena planear um ano inteiro de viagens”.

Este ano, a CNT mostrou especial interesse por “lugares que só agora começam a ser reconhecidos pelas suas propostas culinárias únicas", bem como por aqueles que têm melhorado com o passar do tempo. Não encontrará as evidentes Paris ou Roma nesta lista. Em vez disso, está repleta de destinos que talvez nunca lhe tenham passado pela cabeça.

Creta é a primeira entrada europeia da lista. Esta soalheira ilha grega é uma das três Regiões Europeias da Gastronomia para 2026, segundo a decisão de um painel independente de especialistas de todo o continente. O guia destaca os produtos locais e a “abundância de azeite virgem extra de qualidade excepcional”. Elege ainda o dakos como o prato de referência – um grande pedaço de pão de cevada coberto com tomate, feta ou um queijo semelhante esfarelado, e orégãos.

people standing and looking over Boston Harbor
Courtesy: The Anchor

Nos Estados Unidos, Boston foi considerada a melhor cidade a visitar para os amantes da gastronomia. Segundo a revista, a capital do Massachusetts “conseguiu a reinvenção do século… o seu cenário gastronómico está cada vez mais sofisticado e impossível de ignorar”.

A segunda maior cidade da Colômbia, Medellín que a Time Out também destacou este ano como uma das melhores cidades para comer – foi um dos dois destinos sul-americanos distinguidos pela CNT. A revista elogiou a vaga de novos restaurantes autênticos e bares que abriram recentemente. A melhor parte? Medellín foi considerada a cidade mais acessível do mundo pelos seus habitantes num recente inquérito da Time Out, com 89% dos residentes a concordar que é barato comer fora num restaurante.

Os melhores destinos gastronómicos para 2026, segundo a Condé Nast Traveller

  • Boston, EUA

  • Creta, Grécia

  • Fez, Marrocos

  • Hong Kong

  • Medellín, Colômbia

  • Minas Gerais, Brasil

  • Parramatta, Sydney, Austrália

  • Patan, Nepal

  • Prince Edward County, Canadá

  • Sevilha, Espanha

Pode consultar cada um destes destinos com mais detalhe aqui.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: WhatsappInstagramFacebook e LinkedIn

Também poderá gostar
Também poderá gostar
Publicidade
Voltar ao topo

Sobre nós

Contacte-nos

Time Out Worldwide

    Mapa do site
    © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.