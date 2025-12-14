Perguntámos a mais de 18 mil pessoas como avaliam o custo do dia-a-dia na sua cidade, do café ao copo à noite, e estas foram as respostas.

De um modo geral, viver numa cidade é mais caro do que viver em vilas ou zonas rurais, sobretudo quando se fala de rendas e habitação. Mas há cidades onde parece que basta sair de casa para a conta bancária começar a sofrer.

Na Time Out, todos os anos realizamos um inquérito a milhares de pessoas que vivem em cidades um pouco por todo o mundo para construir o nosso ranking das melhores cidades do planeta. E, embora a vida nocturna, a comida e a cultura sejam essenciais, a acessibilidade também entra (e muito) na equação.

Pedimos a leitores de mais de 100 cidades que avaliassem o quão acessíveis são várias actividades do dia-a-dia: comer fora num restaurante, ir ao cinema, beber um café, visitar exposições, ir ao teatro, assistir a concertos, beber um copo num bar e sair à noite. Com base nas percentagens de respostas “barato ou gratuito” e “acessível”, cruzámos os dados para descobrir quais são as cidades mais caras e mais baratas do mundo, tudo segundo quem lá vive.

Com a pontuação mais baixa em termos de acessibilidade geral, Seul surge como a cidade mais cara da lista. Apenas 30% dos residentes da capital sul-coreana dizem que comer fora num restaurante é acessível; 21% dizem o mesmo sobre sair à noite e só 27% consideram barato beber um copo.

Photograph: Shutterstock

Outra presença no topo das cidades caras é Oslo. A capital norueguesa é conhecida por ser dispendiosa e os dados confirmam-no. Oslo teve a pior pontuação de todas as cidades quando se trata de comer fora: apenas 24% dos moradores dizem que é acessível.

Cidades tradicionalmente caras como Londres, Sydney e Los Angeles também aparecem na lista, todas incluídas no relatório anual de cidades mais caras da Henley & Partners. Londres destacou-se como a cidade mais cara para sair à noite: só 16% dos inquiridos disseram que é acessível. Ainda assim, a capital britânica foi considerada uma das cidades mais baratas para ver arte, com 83% dos londrinos a dizerem que cultura e exposições são baratas ou gratuitas.

Photograph: Shutterstock

No extremo oposto, duas cidades colombianas – Medellín e Bogotá – foram eleitas as mais acessíveis para viver. Em Medellín, 89% dos moradores dizem que comer fora é acessível, 83% afirmam o mesmo sobre beber um copo e uns impressionantes 94% consideram barato beber um café.

Surpreendentemente, duas grandes metrópoles chinesas também entram na lista das mais baratas. Ir ao teatro em Pequim ou Xangai não pesa muito na carteira, segundo 73% e 72% dos moradores, respectivamente. Nova Orleães é a única cidade dos EUA a figurar entre as mais acessíveis, destacando-se pela música ao vivo (72% dizem que é acessível) e pelos copos no bar (83%).

Photograph: Visit New Orleans

Nota sobre a metodologia

Importa referir que o inquérito da Time Out analisou apenas os custos associados a sair e usufruir da cidade. Não foram avaliados preços de habitação, rendas ou supermercado.

Curioso para conhecer o ranking completo? Eis as cidades mais caras e as mais acessíveis do mundo, segundo quem lá vive.

As cidades mais caras do mundo, segundo os locais

Seul, Coreia do Sul Istambul, Turquia Oslo, Noruega Estocolmo, Suécia Quioto, Japão Atenas, Grécia Sydney, Austrália Auckland, Nova Zelândia Munique, Alemanha Brisbane, Austrália Los Angeles, EUA Singapura Londres, Reino Unido Vancouver, Canadá Miami, EUA

As cidades mais acessíveis do mundo, segundo os locais

Medellín, Colômbia Bogotá, Colômbia Pequim, China Nova Orleães, EUA Nápoles, Itália Hanói, Vietname Chiang Mai, Tailândia Xangai, China Lima, Peru Jacarta, Indonésia Joanesburgo, África do Sul Banguecoque, Tailândia Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Santiago, Chile Cidade do Cabo, África do Sul

