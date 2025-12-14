Subscrever
As cidades mais (e menos) caras do mundo para viver, segundo os locais

Perguntámos a mais de 18 mil pessoas como avaliam o custo do dia-a-dia na sua cidade, do café ao copo à noite, e estas foram as respostas.

Grace Beard
Escrito por
Grace Beard
Travel Editor
Merlion Statue, the official mascot of Singapore, at Marina Bay
Photograph: Richie Chan / Shutterstock
Publicidade

De um modo geral, viver numa cidade é mais caro do que viver em vilas ou zonas rurais, sobretudo quando se fala de rendas e habitação. Mas há cidades onde parece que basta sair de casa para a conta bancária começar a sofrer.

Na Time Out, todos os anos realizamos um inquérito a milhares de pessoas que vivem em cidades um pouco por todo o mundo para construir o nosso ranking das melhores cidades do planeta. E, embora a vida nocturna, a comida e a cultura sejam essenciais, a acessibilidade também entra (e muito) na equação.

Pedimos a leitores de mais de 100 cidades que avaliassem o quão acessíveis são várias actividades do dia-a-dia: comer fora num restaurante, ir ao cinema, beber um café, visitar exposições, ir ao teatro, assistir a concertos, beber um copo num bar e sair à noite. Com base nas percentagens de respostas “barato ou gratuito” e “acessível”, cruzámos os dados para descobrir quais são as cidades mais caras e mais baratas do mundo, tudo segundo quem lá vive.

Com a pontuação mais baixa em termos de acessibilidade geral, Seul surge como a cidade mais cara da lista. Apenas 30% dos residentes da capital sul-coreana dizem que comer fora num restaurante é acessível; 21% dizem o mesmo sobre sair à noite e só 27% consideram barato beber um copo. 

Gold sunset of Seoul cityscapes with high rise office buildings and skyscrapers in Seoul city, Republic of Korea in winter blue sky and cloud
Photograph: Shutterstock

Outra presença no topo das cidades caras é Oslo. A capital norueguesa é conhecida por ser dispendiosa e os dados confirmam-no. Oslo teve a pior pontuação de todas as cidades quando se trata de comer fora: apenas 24% dos moradores dizem que é acessível.

Cidades tradicionalmente caras como Londres, Sydney e Los Angeles também aparecem na lista, todas incluídas no relatório anual de cidades mais caras da Henley & Partners. Londres destacou-se como a cidade mais cara para sair à noite: só 16% dos inquiridos disseram que é acessível. Ainda assim, a capital britânica foi considerada uma das cidades mais baratas para ver arte, com 83% dos londrinos a dizerem que cultura e exposições são baratas ou gratuitas.

Bogota, Colombia
Photograph: Shutterstock

No extremo oposto, duas cidades colombianas – Medellín e Bogotá – foram eleitas as mais acessíveis para viver. Em Medellín, 89% dos moradores dizem que comer fora é acessível, 83% afirmam o mesmo sobre beber um copo e uns impressionantes 94% consideram barato beber um café.

Surpreendentemente, duas grandes metrópoles chinesas também entram na lista das mais baratas. Ir ao teatro em Pequim ou Xangai não pesa muito na carteira, segundo 73% e 72% dos moradores, respectivamente. Nova Orleães é a única cidade dos EUA a figurar entre as mais acessíveis, destacando-se pela música ao vivo (72% dizem que é acessível) e pelos copos no bar (83%).

New Orleans
Photograph: Visit New Orleans

Nota sobre a metodologia

Importa referir que o inquérito da Time Out analisou apenas os custos associados a sair e usufruir da cidade. Não foram avaliados preços de habitação, rendas ou supermercado.

Curioso para conhecer o ranking completo? Eis as cidades mais caras e as mais acessíveis do mundo, segundo quem lá vive.

As cidades mais caras do mundo, segundo os locais

  1. Seul, Coreia do Sul
  2. Istambul, Turquia
  3. Oslo, Noruega
  4. Estocolmo, Suécia
  5. Quioto, Japão
  6. Atenas, Grécia
  7. Sydney, Austrália
  8. Auckland, Nova Zelândia
  9. Munique, Alemanha
  10. Brisbane, Austrália
  11. Los Angeles, EUA
  12. Singapura
  13. Londres, Reino Unido
  14. Vancouver, Canadá
  15. Miami, EUA

As cidades mais acessíveis do mundo, segundo os locais

  1. Medellín, Colômbia
  2. Bogotá, Colômbia
  3. Pequim, China
  4. Nova Orleães, EUA
  5. Nápoles, Itália
  6. Hanói, Vietname
  7. Chiang Mai, Tailândia
  8. Xangai, China
  9. Lima, Peru
  10. Jacarta, Indonésia
  11. Joanesburgo, África do Sul
  12. Banguecoque, Tailândia
  13. Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
  14. Santiago, Chile
  15. Cidade do Cabo, África do Sul

