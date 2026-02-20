Depois de avaliar o preço médio de um jantar de três pratos para duas pessoas num restaurante de gama média, uma nação balcânica ganhou.

Provar a gastronomia local é tão importante quando visitamos um novo país como ver os principais monumentos, mas os cenários gastronómicos da Europa variam muito no que diz respeito ao orçamento necessário para pagar uma refeição a dois.

A Ferry GoGo, uma plataforma de comparação de ferries, realizou uma investigação e compilou uma lista de países europeus, desde os mais requintados aos mais baratos, com base no preço médio de um jantar de três pratos para duas pessoas (sem bebidas incluídas) num restaurante que descreve como sendo de "gama média".

Então, onde renderá mais o seu orçamento na hora de ir para a mesa? A resposta é Kosovo, onde uma refeição com entradas, pratos principais e sobremesas lhe custará apenas cerca de 20€. Seguem-se a Macedónia do Norte (24,38€) e a Moldávia (30,32€), pelo que claramente a região é o local ideal para refeições económicas.

Mas que tipo de coisas encontrará no menu? Bem, o prato nacional do Kosovo é a flija, uma tarte feita de camadas de crepes intercaladas com uma mistura cremosa de iogurte, manteiga e queijo, que é comprimida e cozinhada sob uma tampa metálica. Pimentos recheados, legumes em conserva e, claro, baklava são outras presenças habituais nos menus, pelo que haverá muitos pratos substanciais com que se deliciar. Ah, e não se esqueça de provar um dos famosos macchiatos do país.

No extremo oposto do ranking, onde jantar fora lhe custará uma pequena fortuna, está (rufar de tambores, por favor) a Suíça! E não, claro que também não ficámos surpreendidos. Um jantar médio de três pratos para dois num restaurante suíço de gama média custar-lhe-á provavelmente 107,24€, o que é mais de quatro vezes o custo de um no Kosovo.

A Dinamarca ficou em segundo lugar, e o Luxemburgo em terceiro, mas continue a ler para ver os cinco primeiros de cada categoria, com preços incluídos.

Os cinco países mais baratos da Europa para comer fora

Kosovo: 20,00€

Macedónia do Norte: 24,38€

Moldávia: 30,32€

Bósnia e Herzegovina: 30,75€

Sérvia: 38,34€

Os cinco países mais caros da Europa para comer fora

Suíça: 107,24€

Dinamarca: 93,69€

Luxemburgo: 90,00€

Noruega: 89,86€

Países Baixos, Irlanda, Finlândia, Bélgica: 80,00€

