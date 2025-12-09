Fachada do Palácio Nacional de Queluz ilumina-se ao som de música clássica

Em Queluz, a programação de Natal inclui um concerto digital de música clássica, que será projectado sobre o palácio entre 12 e 16 de Dezembro.

Já sabíamos que, no início do mês de Dezembro, se começaria a fazer luz nos monumentos de Sintra, mas ao que parece a programação da Parques de Sintra não se fica por aí. Em Queluz, o espectáculo de video mapping programado é também um “concerto digital de música clássica”, como se revela em comunicado. Entre 12 e 16 de Dezembro, as fachadas do Palácio Nacional de Queluz vão servir de tela para Regresso ao Palácio – A Viagem Concerto.

As projecções, promovidas no âmbito da programação da Sintra Mágica, têm a duração de 49 minutos e realizam-se de sexta a terça-feira, às 18.00, às 19.00 e às 21.00. Esperam-se cenários fantasiosos, “que evocam o passado e envolvem o público numa atmosfera de pura emoção e beleza”, promete a organização.

Na agenda prevista para o Palácio Nacional de Queluz, destaca-se também uma visita com encenação histórica, a 13 de Dezembro, às 10.00, e ao longo da qual os convidados são desafiados, em diferentes momentos, a escolher entre dois símbolos ligados à história do palácio, o que determinará o percurso, que é sempre único. A actividade, pensada para famílias, custa entre 14€ (adultos) e 12,50€ (dos três aos 17 anos).

Vídeo mapping no Palácio Nacional de Queluz: 12-16 Dez, Sex-Ter 18.00, 19.00, 21.00. Grátis

