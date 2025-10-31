Fechado para obras, o Museu Nacional de Arte Antiga aponta para acervo em todo o país

Se o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) fechou para obras de renovação? Sim, a 29 de Setembro, no âmbito dos investimentos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Se estamos completamente privados de apreciar obras do seu acervo? Nem por isso, uma vez que existem peças espalhadas por 11 instituições do país, de igrejas a palácios, de Bragança à Madeira.
É para este facto que pretende chamar a atenção o MNAA, com a sua mais recente campanha, "MNAA está aqui/is here". O objectivo é "dar a conhecer os inúmeros depósitos de peças do seu acervo em várias instituições museológicas por todo o território nacional, de Norte a Sul, assim como pelos arquipélagos dos Açores e da Madeira", comunica a instituição, que acredita que o encerramento do museu "é uma oportunidade para relembrar o público que o MNAA, através da presença continuada que estes depósitos demonstram, está presente um pouco por todo o país e que todos podem continuar a usufruir as colecções", nas palavras da directora, Maria de Jesus Monge.
O MNAA tem à sua guarda cerca de 40 mil peças, que partilha, desde sempre, com outras instituições nacionais, como o Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, ou a Igreja de Santiago do Castelo, em Palmela.
As instituições que integram o projecto "MNAA está aqui/MNAA is here" são as seguintes:
- Museu do Abade de Baçal, Bragança
- Paço dos Duques de Bragança, Guimarães
- Museu de Aveiro
- Museu de Leiria
- Museu Francisco Tavares Proença Júnior, Castelo Branco
- Igreja de Santiago do Castelo, Palmela
- Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, Crato
- Museu-Biblioteca da Casa de Bragança, Vila Viçosa
- Museu Municipal de Faro
- Museu de Angra do Heroísmo, ilha Terceira (Açores)
- Palácio de São Lourenço, Funchal (ilha da Madeira)
A campanha de remodelação do complexo da Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, compreende intervenções nas fachadas e coberturas do museu, bem como no piso dois, no espaço reservado às colecções de ourivesaria, joalharia, cerâmica e artes da expansão, e na Galeria de Arte Europeia.
