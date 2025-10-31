Fechado para obras, o Museu Nacional de Arte Antiga aponta para acervo em todo o país

“MNAA está aqui/is here” é a mais recente campanha lançada pelo museu encerrado em Setembro. Objectivo é dar visibilidade a obras que estão em 11 instituições do país.

Se o Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) fechou para obras de renovação? Sim, a 29 de Setembro, no âmbito dos investimentos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Se estamos completamente privados de apreciar obras do seu acervo? Nem por isso, uma vez que existem peças espalhadas por 11 instituições do país, de igrejas a palácios, de Bragança à Madeira.

É para este facto que pretende chamar a atenção o MNAA, com a sua mais recente campanha, "MNAA está aqui/is here". O objectivo é "dar a conhecer os inúmeros depósitos de peças do seu acervo em várias instituições museológicas por todo o território nacional, de Norte a Sul, assim como pelos arquipélagos dos Açores e da Madeira", comunica a instituição, que acredita que o encerramento do museu "é uma oportunidade para relembrar o público que o MNAA, através da presença continuada que estes depósitos demonstram, está presente um pouco por todo o país e que todos podem continuar a usufruir as colecções", nas palavras da directora, Maria de Jesus Monge.

DR Campanha "MNAA está aqui"

O MNAA tem à sua guarda cerca de 40 mil peças, que partilha, desde sempre, com outras instituições nacionais, como o Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, ou a Igreja de Santiago do Castelo, em Palmela.

As instituições que integram o projecto "MNAA está aqui/MNAA is here" são as seguintes:

Museu do Abade de Baçal, Bragança

Paço dos Duques de Bragança, Guimarães

Museu de Aveiro

Museu de Leiria

Museu Francisco Tavares Proença Júnior, Castelo Branco

Igreja de Santiago do Castelo, Palmela

Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, Crato

Museu-Biblioteca da Casa de Bragança, Vila Viçosa

Museu Municipal de Faro

Museu de Angra do Heroísmo, ilha Terceira (Açores)

Palácio de São Lourenço, Funchal (ilha da Madeira)

A campanha de remodelação do complexo da Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, compreende intervenções nas fachadas e coberturas do museu, bem como no piso dois, no espaço reservado às colecções de ourivesaria, joalharia, cerâmica e artes da expansão, e na Galeria de Arte Europeia.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn