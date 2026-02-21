Festa da Francofonia 2026? Oui, c'est moi

Durante um mês, países como a Bélgica, Cabo Verde, Canadá, França ou Marrocos juntam-se para mais uma festa falada em francês. Entre literatura, artes performativas, música e cinema, o tema deste ano é Mulheres na Francofonia.

Arranca a 21 de Março no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, que se transforma durante uma tarde na Village Francophone, juntando o melhor dos países participantes em mais uma Festa da Francofonia: Andorra, Bélgica, Cabo Verde, Canadá/Quebeque, Costa do Marfim, França, Líbano, Marrocos, Roménia, Senegal, Suíça e Tunísia. Neste evento de entrada livre (como, aliás, são todos os da iniciativa que anualmente celebra a cultura francófona em Portugal) cruzam-se tradições, cultura e gastronomia com jogos, sorteios, quizzes e momentos musicais para todas as idades.

Dado o pontapé de saída, há, até ao dia 20 de Abril, dezenas de actividades de norte a sul, todas inspiradas no tema Mulheres na Francofonia. Em Lisboa, são elas as protagonistas de conversas, como a que junta as autoras Leïla Slimani e Lídia Jorge na Embaixada de França a 3 de Março, às 18.00; concertos, como o da multi-instrumentista belga Marie Warnant na Embaixada da Bélgica, dia 5 às 18.30 (reserva obrigatória); e exposições, como "Oliveira, linhas de vida", da parisience Christine Enrègle na Galeria Santa Maria Maior (1-29 Mar).

DR Leila Slimani

A comédia também faz parte do programa, com o espectáculo de stand-up "Rir’à Lisbonne" no Capitólio, marcado para as 20.30 de 12 de Março. Com um elenco 100% feminino, junta em palco nomes como Nadège 100 gêne, Marine Ella, Meryl Penelope, Flora Amara e Laura, que prometem brincar com coisas sérias como a condição feminina, a identidade, o exílio, a língua, as relações humanas e os paradoxos do quotidiano.

Pode ainda contar com muito e bom cinema, com destaque para a secção especial no Festival Monstra. Serão apresentados mais de 110 filmes oriundos de seis países francófonos (Bélgica, Canadá/Quebeque, França, Líbano, Luxemburgo, Roménia e Suíça) e no dia 15 de Março, uma sessão especial dedicada aos Óscares 2026 passa por nomeados como o franco-belga A Pequena Amélie ou a Personagem da Chuva, de Maïlys Vallade e Liane-Cho Han, e o francês Arco, de Ugo Bienvenu, ambos a concorrer na categoria de Melhor Filme de Animação contra gigantes como As Guerreiras do K-Pop ou Elio. É no Cinema São Jorge às 14.30 e às 17.00, respectivamente.

Fotograma de 'Amelie et la Metaphysique des tubes'

A programação está toda no site oficial, que também avisa quando é preciso inscrever-se ou reservar antecipadamente.

Vários locais. 21 Mar-20 Abr. Entrada gratuita

