Festas de Natal: há música barroca, gospel, fado e até cinema orquestrado

O espírito da época volta a inspirar a agenda musical da cidade a partir de 5 Dezembro, num programa promovido pela Lisboa Cultura/Egeac. Este ano, são sete os espectáculos que compõem as Festas de Natal. Destaca-se o concerto de encerramento no Panteão Nacional, dia 19 de Dezembro, às 21.00, com o Saint Dominic’s Gospel Choir, que interpretará desde os clássicos natalícios aos espirituais tradicionais do Gospel. Mas há muito mais para ouvir até lá.

A agenda arranca com o início do ciclo Música nas Igrejas, desenhado por Filipe Faria. Marcado para 5 de Dezembro, às 21.00, na Igreja de São Vicente de Fora, o espectáculo O dia – Entre a luz e a sombra no barroco ibérico, apresentado pelo Concerto Campestre, visita a música do compositor espanhol António de Literes, que em 1719 compôs, sob encomenda da Catedral de Lisboa, um oratório sobre São Vicente, entretanto perdido.

Segue-se, no âmbito do mesmo ciclo, A palavra – Voz e silêncio na devoção ibérica, pelo consort Sete Lágrimas, na Igreja de Santa Isabel (7 Dez, Dom 17.00); A beleza – Louvor no barroco italiano, pelos ensembles Altos do Bairro e Coro Alto, na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes (12 Dez, Sex 21.00); e A noite – Mistério e luz no Natal do mundo, pelo Coro de Câmara do Instituto Gregoriano de Lisboa, na Igreja do Seminário de Nossa Senhora da Conceição da Luz (14 Dez, Dom 17.00).

Estão ainda previstos três concertos em palcos emblemáticos da cidade. O primeiro – que assinala a inauguração das iluminações de Natal no Terreiro do Paço – está marcado para 22 de Novembro, às 22.00, com a Orquestra do Tejo, a que se junta Sara Correia na voz, Ângelo Freire na guitarra portuguesa, Frederico Gato no baixo e Joel Silva nas percussões. O instrumental inédito, em homenagem a Carlos Paredes, servirá de banda sonora a um espectáculo de luz, num início de noite marcado pelo “Fado Português” de José Régio, “Que o Amor te Salve Nesta Noite Escura” de Pedro Abrunhosa, e “Quero é Viver”, de António Variações.

Já no dia 8 de Dezembro, às 16.30, o Cinema São Jorge recebe uma sessão de cinema orquestrada pela Orquestra POP Portuguesa, que interpretará ao vivo a música de Howard Blake, composta para o filme de animação Boneco de Neve, uma adaptação realizada por Dyanne Jackson do livro do inglês Raymond Briggs. Em palco, vão estar 27 músicos dirigidos pelo maestro Élio Leal, incluindo a solista Teresa Macedo.

Se for mais de fado, marque na agenda: 13 de Dezembro, às 21.00, no Capitólio. As vozes de Kátia Guerreiro, Cristina Branco e Hélder Moutinho vão juntar-se pela primeira vez em palco à guitarra portuguesa de Pedro de Castro, acompanhados por André Ramos na viola de fado e Francisco Gaspar na viola baixo, num concerto onde poderá escutar temas como “Quando houver Natal, Miraculosa” ou “O Natal dos simples”.

O encerramento, já se sabe, é no Panteão Nacional, numa noite que convida todos os presentes a cantar. “A música é universal, ligando as pessoas através das emoções que as melodias inspiram e eliminando, assim, barreiras culturais e linguísticas”, lê-se em comunicado da organização. A entrada, essa, é gratuita, sujeita à lotação dos espaços e mediante levantamento prévio de bilhete no local e dia do espectáculo, 90 minutos antes do início.



Festas de Natal, vários locais. 5-19 Dez, vários horários. Entrada livre, mediante levantamento de bilhete

