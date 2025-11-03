Luzes de Natal acendem este mês e Sara Correia vai abrir a festa

Cerca de mil estruturas luminosas e de 5900 peças decorativas compõem o arsenal luminoso de Lisboa. Orçamento é idêntico ao do ano passado, de 750 mil euros.

As luzes de Natal em Lisboa vão acender-se a 22 de Novembro, após mais de dois meses de montagens. Os trabalhos no terreno começaram em Setembro (embora todo o planeamento se inicie no começo do ano), ainda os termómetros superavam os 30ºC, e as cerca de mil estruturas luminosas e de 5900 peças decorativas estarão agora instaladas um pouco por toda a cidade. "Este ano, estas iluminações totalizam um percurso com 182 quilómetros de luz, o equivalente a mais de três voltas à cidade", comunica a Câmara Municipal de Lisboa (CML). Já o valor do investimento é o mesmo do ano passado, de 750 mil euros.

No quarto sábado de Novembro, o arranque da "época luminosa" será assinalado, como é hábito, no Terreiro do Paço, às 18.30, junto à árvore de Natal de 30 metros de altura. Na agenda, está um espectáculo de luz e orquestra com efeitos de pirotecnia, com a participação da fadista Sara Correia.

Rita Chantre Montagens das iluminações, 2025

A CML informa, ainda, que na Rua Garrett haverá "nuvens de luz dourada", a Rua do Ouro contará com "estrelas cintilantes" e a do Carmo terá uma "sequência de arcos de luz" que vai criar um túnel luminoso. Já a Rua Augusta terá árvores e nuvens luminosas e a Praça de Luís de Camões vai ganhar "uma nova vida com uma instalação monumental inspirada num palácio festivo, ponto de encontro para fotografias e momentos inesquecíveis".

As luzes estarão acesas das 17.30 às 23.00, entre domingo e quinta-feira, com o horário a prolongar-se até às 00.00 à sexta-feira e ao sábado.

