Festival Iminente salta edição deste ano e regressa em 2026 numa antiga escola, em Marvila

O festival de música, arte e cultura urbana vai regressar de 17 a 20 de Setembro de 2026 para assinalar dez anos. Os bilhetes estarão à venda em breve.

Depois da Matinha, do Terreiro do Paço e do Campo Grande, o Iminente anuncia uma nova mudança de poiso. Mas não é para já. O festival de música, arte e cultura urbana, que se realiza entre Setembro e Outubro, vai fazer uma pausa e regressar no formato habitual em 2026.

Na edição em que vai comemorar dez anos – "de intervenção artística, criação colectiva e activação cultural de espaços com história" – o Iminente vai decorrer de 17 a 20 de Setembro, na antiga Escola Industrial Afonso Domingues, em Marvila, que "será a nova casa do festival até 2027", lê-se na publicação de Instagram feita na última quinta-feira.

Mas antes disso, o Iminente marca encontro no dia 21 de Setembro, domingo, na Praça do Carvão, no MAAT. Durante a tarde, serão apresentados "os resultados do trabalho desenvolvido ao longo do último ano com comunidades locais de Lisboa, através dos Workshops Artísticos Comunitários Iminente".

A organização afirma ainda que os bilhetes para a edição de 2026 estarão à venda em breve.

