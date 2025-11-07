Há Trump, Musk, Putin e uma liberdade silenciada no World Press Cartoon

O evento abre ao público este sábado, 8 de Novembro, em Algés. Não acontecia há dois anos, mas agora volta a reunir as melhores caricaturas do mundo, incluindo três portuguesas.

Depois de dois anos de pausa forçada por falta de patrocínio, o World Press Cartoon está de volta. A inauguração está marcada para esta sexta-feira, 7 de Novembro, às 18.00, no Palácio Anjos, em Algés. O evento que reúne as melhores caricaturas do ano apresenta quase três centenas de trabalhos de cartoonistas de 41 países – incluindo três portugueses –, que compõe um retrato mordaz e bem-humorado do mundo entre 1 de Janeiro de 2024 e 31 de Maio de 2025.

Os vencedores foram anunciados na quinta-feira, 6 de Novembro, numa cerimónia no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide. O júri internacional responsável pela selecção das obras reuniu-se em Oeiras, em Junho, e foi composto pelo director do salão, António Antunes, e pelos cartoonistas Niels Bo Bojensen (Dinamarca) e Tchavdar Nikolov (Bulgária), pela ilustradora Anne Derenne (França) e pelo historiador de arte Paulo Morais-Alexandre (Portugal).

Nesta edição, cartoonistas de todo o mundo voltaram a apontar o lápis às grandes questões da actualidade: o regresso de Donald Trump à cena política, a influência de Elon Musk e Vladimir Putin, e a sombra da guerra que paira sobre a Europa. Outros temas em destaque incluem a luta pelos direitos das mulheres e os riscos que ainda as ameaçam em diversas culturas, bem como os desafios da Inteligência Artificial.

Na categoria de Cartoon Editorial, o primeiro lugar foi atribuído a Darco, do Montenegro, que venceu com “Trump’s Signature”, uma estátua da liberdade silenciada pela assinatura de Trump. Já nas categorias de Caricatura e Desenho de Humor, os grandes vencedores foram, respectivamente, Frank Hoppmann, da Alemanha, com “Vladimir Putin”, e Nahid Maghsoudi, do Irão, com “8th March, International Women’s Day” (“8 de Março, Dia Internacional da Mulher”, em português).

Entre os premiados desta edição encontram-se ainda Zez Vaz (Portugal), Pawel Kuczynksi (Polónia), Sciammarella (Itália), Ivan Mata (Espanha), Pinto & Chinto (Espanha) e Ares (Cuba). Há ainda 12 menções honrosas e, na categoria de Caricatura, duas foram para artistas portugueses: André Carrilho, com uma caricatura de Paul McCartney, e Pedro Silva, com uma caricatura de Donald Trump.

O evento assinala também os 20 anos de existência do World Press Cartoon, que regressa a Portugal para celebrar duas décadas a homenagear o melhor do humor gráfico mundial. A exposição estará patente até 8 de Fevereiro de 2026. A entrada custa entre 6€ e 12€, e é grátis aos domingos até às 14.00. Quanto ao catálogo da exposição, deverá estar à venda no local e online, na livraria Almedina.

Palácio Anjos (Algés). 8 Nov-8 Fev 2026, Ter-Dom 11.00-18.00. 6€-12€, grátis aos domingos até às 14.00.

