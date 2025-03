World Press Cartoon regressa a Oeiras no último trimestre de 2025

Oeiras vai voltar a receber o concurso internacional de desenho de humor, caricatura e desenho editorial World Press Cartoon, no último trimestre do ano. Vão ser exibidos os melhores trabalhos publicados entre Janeiro de 2024 e Maio de 2025, que vão estar expostos no Palácio Anjos – Centro de Arte Contemporânea.

Depois de dois anos de pausa forçada por falta de patrocínio, o evento regressa com algumas mudanças, nomeadamente a inclusão de desenhos não publicados – que não estarão em competição.

O concurso mantém as três categorias habituais: cartoon editorial, caricatura e desenho de humor, e continua a premiar o melhor do melhor com um Grand Prix de 10 mil euros, além dos prémios para os três primeiros lugares de cada categoria, que vão dos mil aos 3 mil euros. A entrega dos prémios acontece no auditório Ruy de Carvalho.

Este evento – que já passou por Sintra, Cascais e Caldas da Rainha – ainda não tem uma data precisa, diz o organizador do evento, António Antunes, citado pela agência Lusa.

Uma fonte oficial do gabinete do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, reforça ao meio de comunicação que "ainda não estão completamente definidos locais e datas" do certame.

