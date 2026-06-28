Há uma nova plataforma portuguesa de venda (e leilões) de livros

Há milhares de livros esquecidos por este mundo fora. Ficam nas estantes por ler ou para lá voltam depois de lidos. E se os puséssemos novamente a circular? Foi o que Marcela Moura, engenheira química e leitora ávida, decidiu fazer. Sem qualquer experiência, pediu ajuda à IA e pôs mãos à obra. Assim nasceu a +Books, uma nova plataforma de venda e compra de livros usados. A ideia é que os leitores possam encontrar exemplares a preços mais acessíveis e contribuir para a economia circular.

“Frequento a Trade Stories há vários anos e cheguei a inspirar-me nessa plataforma. No entanto, considero que actualmente deixa a desejar, sobretudo por estar cheia de anúncios e apresentar um carregamento muito lento dos livros”, lamenta Marcela, que decidiu arranjar uma alternativa e até incluiu uma secção de leilões, à semelhança do que acontece no Facebook. “Considero uma área com potencial a explorar”, explica, antes de adiantar que, a curto prazo, um dos objectivos é “o lançamento de uma aplicação para telemóvel”. Por enquanto, oferece o que promete: um marketplace dedicado exclusivamente a livros usados.

Para começar a comprar e/ou vender, basta registar-se gratuitamente e partilhar os seus géneros literários favoritos – as suas escolhas têm impacto nas notificações que receberá sempre que algum livro novo dentro das categorias selecionadas ficar disponível. Além disso, a página “Explorar” também inclui recomendações para si, baseadas nos seus favoritos e visualizações, sendo ainda possível procurar livros através de diferentes filtros, nomeadamente categorias, estado e preços mínimo e máximo. Há ainda a possibilidade de criar leilões, com preço de arranque e lance mínimo, ideal para vender, por exemplo, primeiras edições, edições especiais ou raras.

Actualmente, apesar de ainda só estarem registados cerca de 33 utilizadores, já estão disponíveis para compra 95 exemplares, a maior parte em português, com preços a começar nos 4€ – o livro mais caro custa 29,99€ e trata-se de uma primeira edição de 2010 de 100 anos do Futebol, da Associação de Futebol de Lisboa, editado pelas Edições Dom Quixote. Já para o futuro, Marcela gostava também de implementar um sistema de pagamentos pelo próprio site, como acontece na Vinted e em plataformas similares, que garantem uma maior protecção aos vendedores e compradores.

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