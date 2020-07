Este site quer ser o n.º 1 de compra e venda de livros usados

Não interessa se quer vender livros antigos ou já lidos para comprar novos, dar uma nova estante a uma obra de que não gostou assim tanto ou encontrar finalmente aquele livro a um preço acessível. O Trade Stories quer agradar a gregos e a troianos, é gratuito e já tem mais de dois mil títulos à espera de serem descobertos pelos seus futuros leitores.

“Adoro ler e adoro comprar livros. Habitualmente vendia e comprava livros nos grupos do Facebook, mas apesar de encontrar bons negócios era sempre muito confuso e extremamente difícil encontrar um livro específico”, esclarece Adriana Vaz, a criadora desta nova plataforma, que decidiu dar uso à sua formação em web development durante o confinamento. “Acabei por ter esta ideia de desenvolver um site onde se pudesse construir uma base de dados com todos os livros usados à venda em Portugal e dar a possibilidade de as pessoas venderem e comprarem os seus livros de forma mais organizada.”

Para começar a comprar ou vender, basta registar-se no site, que funciona através de mensagens internas entre utilizadores. Para quem quer vender livros, só tem de clicar em “Adicionar livro” e preencher os dados necessários. Depois de adicionado, o livro fica imediatamente disponível na plataforma e, se alguém tiver interesse, irá receber uma mensagem, que pode ler e responder através da própria plataforma. O método de pagamento e envio dos livros é da total responsabilidade do vendedor e o site não cobra nenhuma taxa.

Se, por outro lado, o que quer é abrir os cordões à bolsa e levar para casa as melhores pechinchas, basta espreitar os títulos à venda, filtrando por género literário, ou pesquisar por título ou autor do livro se já souber o que pretende. Quando decidir, só tem de clicar em “Quero comprar”, para ser redireccionado para um formulário de contacto. Depois é só aguardar resposta.

Está farto de procurar, mas continua sem encontrar o livro de que anda à procura? Pode sempre adicioná-lo na plataforma para que os restantes utilizadores saibam que há alguém com interesse naquele livro que têm lá por casa e por acaso se esqueceram de pôr à venda.

É ainda possível consultar o perfil de outros utilizadores para ver os livros que têm para venda, os já vendidos, os que procuram e os comentários sobre as experiências de compra e venda.

