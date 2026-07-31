‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’: tudo o que precisa saber sobre o filme

Faz em 2027 meio século que o Homem-Aranha, criado em 1962 por Steve Ditko e Stan Lee, apareceu pela primeira vez numa série de televisão com o seu nome (foi então exibida em Portugal pela RTP), interpretado por Nicholas Hammond, um actor que tinha aparecido num papel secundário em Música no Coração, de Robert Wise. (Antes, o super-herói havia surgido entre 1974 e 1977, numa série de pequenos sketches intitulados Super-Spidey Stories, incluídos num programa infantil chamado The Electric Company, e hoje quase totalmente esquecidos, tal como o seu intérprete, Danny Seagren.)

A série Homem-Aranha foi exibida entre 1977 e 1979 na estação CBS (que, à altura, e ironicamente, não estava muito confortável com os super-heróis dos comics, considerados demasiado infantis, o que a levou a cancelar, apesar das boas audiências, O Homem-Aranha e A Super-Mulher, esta com Lynda Carter no papel que é hoje de Gal Gadot), e os seus episódios foram depois remontados entre si para darem origem a três filmes de longa-metragem, em 1977, 1978 e 1981, todos eles exibidos nos cinemas portugueses. Em 1978, passou no Japão uma série com a personagem, embora modificada para caber nas peculiares características dos programas infanto-juvenis nipónicos (basicamente, o Homem-Aranha foi transformado num super-herói chamado… Homem-Aranha Japonês).

Por essa altura, a Marvel nem sequer sonhava que o Homem-Aranha iria transformar-se num dos super-heróis mais populares do cinema (incluindo o de animação), e do Universo Cinematográfico Marvel (os direitos da adaptação para a tela foram comprados pela Sony à Marvel em 1999 por apenas sete milhões de dólares…). Foi só com o advento dos filmes de super-heróis, que para o melhor e para o pior, dominam hoje – e até ver – a produção da indústria cinematográfica americana, e com os três primeiros filmes da série, todos realizados por Sam Raimi (em 2002, 2004 e 2007) e com Tobey Maguire a vestir o uniforme da personagem, que o Homem-Aranha se impôs no cinema. Uma posição depois consolidada com as duas fitas do reboot do Fantástico Homem-Aranha, com Peter Parker/Homem-Aranha agora interpretado por Andrew Garfield, e ambas realizadas por Marc Webb, em 2012 e 2014.

DR Homem-Aranha: Um Novo Dia

A era de Tom Holland a personificar Homem-Aranha começou em 2017 com Homem-Aranha: Regresso a Casa, de Jon Watts, a que se seguiu, do mesmo realizador, Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), e Homem-Aranha: Sem Volta a Casa (2021), também de Watts. (O Homem-Aranha de Holland apareceu entretanto, acompanhado por outros super-heróis, noutros filmes “colectivos” do Universo Cinematográfico Marvel, como os dos Vingadores). Homem-Aranha: Um Novo Dia, de Destin Daniel Cretton, estreado esta semana, é o quatro título desta “era Tom Holland”, e nele encontramos um Peter Parker a sofrer os efeitos dos acontecimentos da fita de 2021.

Ele está sozinho em Nova Iorque, sem vida social e obcecado com o combate ao crime, dado que o feitiço lançado no filme anterior, e a seu pedido, pelo Doutor Estranho, apagou na memória de todos a sua identidade secreta. E quer a sua namorada, MJ (Zendaya), quer o seu melhor amigo, Ned Leeds (Jacob Batalon) se esqueceram dele. Em Homem-Aranha: Um Novo Dia, e ao mesmo tempo que suspira por MJ e tem saudades do seu amigo Ned, Peter Parker/Homem-Aranha vai, devido ao stress e ao cansaço, sofrer de problemas hormonais que lhe afectam os super-poderes; e ver-se perante um novo e muito insólito inimigo, que além de invisível, tem poderes telepáticos que lhe permitem entrar na mente das pessoas e manipulá-las para fazerem o que ele muito bem quiser. E quando Peter descobre a identidade deste inimigo – ao qual é a única pessoa a conseguir resistir mentalmente – vai ter uma enorme surpresa.

Nesta nova aventura cinematográfica do Homem-Aranha participam também Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) e Frank Castle/Punisher, que também vão ter grandes problemas em conseguir resistir à manipulação mental da misteriosa entidade, que irá igualmente pôr em perigo de vida MJ e Ned Leeds. Homem-Aranha: Um Novo Dia custou 225 milhões de dólares. E vai decerto acrescentar muitos milhões mais aos astronómicos lucros acumulados até agora por esta franchise, uma das de maior sucesso comercial da história dos super-heróis no cinema. Algo que Steve Ditko e Stan Lee nunca deveriam ter imaginado quando o criaram, já lá vão 64 anos, para a revista Amazing Fantasy.

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