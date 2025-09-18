Iron Maiden regressam a Portugal para concerto histórico no Estádio da Luz

Depois de esgotarem a MEO Arena, as lendas britânicas voltam a Lisboa em 2026, desta vez para um concerto que promete ser o maior da sua carreira em Portugal.

Os Iron Maiden regressam a Lisboa em 2026 para aquele que será o maior concerto da sua carreira em Portugal. No dia 7 de Julho, o Estádio da Luz vai receber a digressão Run For Your Lives, que celebra os 50 anos de carreira da banda britânica e que já tem sido descrita como uma das produções mais ambiciosas do grupo.

Depois de terem actuado na MEO Arena no presente ano, na próxima passagem por solo português a escala do espectáculo volta a subir. O concerto no Estádio da Luz marca a estreia de uma produção de estádio dos Iron Maiden em Lisboa, com cenários expandidos, efeitos visuais de grande dimensão e o regresso de Eddie em novas encarnações.

O alinhamento mantém-se fiel ao conceito desta digressão, focada nos primeiros nove álbuns da carreira, lançados entre Iron Maiden (1980) e Fear of the Dark (1992). Ou seja, uma noite dominada por clássicos como “The Number of the Beast”, “The Trooper”, “Aces High”, “Powerslave” ou “Seventh Son of a Seventh Son”.

A teatralidade tem sido uma das marcas da digressão, ao lado da renovada energia instrumental, agora com Simon Dawson na bateria, em substituição de Nicko McBrain. Segundo Steve Harris, este é “provavelmente o melhor espectáculo” que a banda já criou, e o entusiasmo dos fãs tem confirmado essa percepção, com mais de um milhão de pessoas já presentes na primeira fase da tour.

A ligação da banda britânica ao público português não é de agora. Desde 1984, quando se apresentaram pela primeira vez em Cascais, que cada regresso é vivido como um acontecimento histórico – do Dramático ao Estádio Nacional, passando pela MEO Arena ou por um festival de motards em Faro. Para o Estádio da Luz, os bilhetes estarão em pré-venda na Fnac a partir das 10.00 de 23 de Setembro, durante um período de 24 horas. Nas demais bilheteiras, é preciso esperar por 27 de Setembro, também às 10.00.

Estádio da Luz (São Domingos de Benfica). 7 Jul (Ter) 19.30. 65-90€

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook