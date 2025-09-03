Ivandro, Carolina Deslandes e projecto de Valete abrem as Portas de Benfica a novo festival

[title]
É a mais sonante das acções acordadas entre as juntas de freguesia de Benfica (Lisboa) e a da Falagueira-Venda Nova (Amadora) para quebrar eventuais barreiras psicológicas entre dois concelhos vizinhos: Lisboa e Amadora. O festival Entre Portas vai retirar trânsito a uma rotunda movimentada e, embora os automóveis continuem a passar por baixo, pelo túnel, para seguir para a Brandoa, Algés ou Odivelas, nada parará os músicos nos dois palcos projectados para o festival, que vai acontecer esta sexta, sábado e domingo, de 5 a 7 de Setembro. A entrada é livre.
Os concertos começam às 19.15, com a apresentação do resultado do Álbum em Construção (que acontece à mesma hora, nos três dias do evento), projecto da escola informal Horizontal 360, dinamizada pelo rapper Valete, em que 60 músicos se juntaram para compor, interpretar e gravar (passando para o palco e para vinil) 20 a 25 criações, com jazz, spoken word e hip hop à mistura. O alinhamento do primeiro dia completa-se com Noninho Navarro (20.15) e Ivandro (22.00). Já o sábado arranca com nova apresentação da Horizontal 360, para às 20.15 subir ao palco Quem é o Bob, grupo de homenagem a Bob Marley. Às 22.00, a rotunda é da banda de Coimbra, Os Quatro e Meia. O festival encerra no domingo, com Maninho (20.15) e Carolina Deslandes (22.00).
Além dos nomes em cartaz, conta-se também que aconteçam actuações espontâneas, de grupos de cante alentejano, cantares do Minho ou batucadeiras. "É uma oportunidade para mostrar também toda a multiculturalidade desta zona. De um lado pode estar a feijoada e do outro a cachupa, enquanto um grupo romani se junta para uma guitarrada", exemplificou em Janeiro à Time Out o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques.
As estimativas da organização é que até às Portas de Benfica se desloquem entre 15 mil e 20 mil pessoas nesta primeira edição. O recinto, no entanto, terá capacidade para cerca de 40 mil.
