Em Benfica, está a nascer uma escola para combater a apatia social

Uma escola informal, que aposta numa educação alternativa, para jovens e adultos, em áreas como a comunicação, a criatividade e a vida activa. É o que propõe o projecto Horizontal 360, que une a Junta Freguesia de Benfica e a Associação Hip-Hop 115, do rapper Valete. O lançamento acontece na sexta-feira, 4 de Outubro, a partir das 18.00, no Palácio Baldaya. Além de actuações de Mizzy Miles e DJ Bomberjack, a organização promete “muitas outras surpresas”.

“Actualmente, há um afastamento da vida em comunidade: não se sente esse vínculo, que tem que ver com a preocupação com o outro, numa época de alguma apatia social, em parte fomentada pelas redes sociais. É isso que queremos combater de uma forma positiva”, diz à Time Out o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, que destaca o facto de o projecto se focar no “desenvolvimento de competências sociais, das chamadas soft skills”, e procurar ser “um espaço inclusivo”, para todos os interessados a partir dos 13 anos. “É o espaço que eu gostava de ter tido”, acrescenta o rapper Valete, por e-mail.

O programa da escola, que já pode ser consultado no site do projecto, arranca a 21 de Outubro e está definido até Maio de 2025 (a pausa lectiva é de Junho a Setembro). As aulas – que vão realizar-se de segunda a quinta-feira, entre as 18.00 e as 19.30, em vários espaços da freguesia de Benfica – seguem a proposta de currículo, que se divide em quatro áreas: Vida Activa (gastronomia, corpo e mente, e experiências ao ar livre), Comunicação (rádio e podcast, e criação de conteúdos), Criatividade (escrita criativa, música e artes plásticas) e Competências sociais (comunidade, talks e soft skills).

As inscrições já estão abertas, através de formulário online, e os preços têm em conta o escalão de IRS dos inscritos, “para que o acesso seja democratizado”. O Pack 360, que permite acesso a todas as actividades durante todo o mês, custa entre 15€ e 50€. Já o Pack Área, que permite acesso a todas as actividades de uma área à escolha, custa entre 10€ e 30€, existindo ainda uma opção a 60€ para alunos ocasionais. Há ainda uma terceira modalidade, o Pack Actividade, que permite acesso a uma actividade de uma área e custa entre 10€ e 20€.

Se quiser saber mais, é só aparecer no dia de lançamento do projecto, onde o rapper Valete marcará presença e poderá dar um pezinho de dança ao som de Mizzy Miles e do DJ set do DJ Bomberjack. A entrada é livre.

