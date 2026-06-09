Em terra de São João, a festa prolonga-se um mês inteiro. Até 10 de Julho, Almada programa concertos, cinema e comédia – tudo de entrada livre.

Não é só Lisboa que celebra Junho como se fosse o mês mais feliz do ano (talvez até seja). Do lado de lá do Tejo, Almada pode ser devota a outro santo, mas também faz desta altura do ano uma época de festa fora de portas. A programação Está tudo em Festa já começou e até 10 de Julho, enche o concelho de música, cinema, marchas populares e espectáculos de comédia.

Mas comecemos pelo cartaz musical – querendo ou não, o momento alto das festas em Almada. Um rico alinhamento que começa no dia 19 de Junho, com concertos de Ana Lua Caiano e José Cid. No dia 20, o palco do Parque da Paz recebe o concerto de encerramento do Festival dos Capuchos. Dia 21 é a vez de Bia Caboz. A 22 de Junho, actuam os Bateu Matou e os Bad Guys. Na noite de 24, fazem a festa os Chico Romelo, banda vencedora do concurso Rock à Margem, e Marisa Liz. Conte ainda com um espectáculo de drones que promete deixar a multidão de olhos postos no céu.

Na véspera de São João, dia 23 de Junho, as Marchas Populares de Almada saem à rua, mais propriamente à Avenida António José Gomes. Até 10 de Julho, um ciclo de stand up comedy vai percorrer as várias freguesias do concelho de Almada, com nomes como Pedro Alves, Inês Batista, Tiago Garcia, Hélder Machado, Sónia Costa, Frois, Marcos Bilro, Diogo Monteiro, Flex e Luís Fernandes. Os espectáculos são gratuitos, sujeitos à lotação de cada sala.

E o que seria deixar os mais pequenos de fora? O Salão das Carochas, espaço reabilitado e inaugurado em Maio deste ano, recebe um ciclo de cinema para crianças. É sempre aos domingos e a entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala. Saiba estas e mais informações sobre a programação do Está tudo em Festa aqui.

Vários locais em Almada. Até 10 de Julho. Entrada livre

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