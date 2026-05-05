Juntas Hacemos Más: o festival de graffiti no feminino ruma à Ameixoeira

A freguesia de Santa Clara é o palco escolhido para a terceira edição do Juntas Hacemos Más, um festival internacional de graffiti e arte urbana no feminino. Com epicentro na Casa da Cultura da Ameixoeira, a programação – que se realiza entre 7 e 10 de Maio – conta com a participação de 50 artistas que, seleccionadas via open call, trazem a Lisboa a diversidade estética de países de todo o mundo.

Após o sucesso da primeira edição em 2024, na Rua do Rio Seco, na freguesia da Ajuda, e da segunda edição em 2025, no Largo do Revista Militar, na freguesia de Benfica, a iniciativa – que resulta de uma organização conjunta entre a Embaixada do México e a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa – está de volta. E o compromisso mantém-se: promover o intercâmbio cultural, a street art e o empoderamento feminino.

Quanto à escolha do novo local, na freguesia de Santa Clara, é reflexo de uma aposta continuada na “descentralização do circuito cultural convencional”. Além disso, esta edição estabelece também “uma ponte criativa” entre a tradição local do futebol feminino e o entusiasmo em torno do Mundial de 2026, que este ano é co-organizado pelo México.

Com início a 7 de Maio, na Casa da América Latina, o festival arranca com pintura de bolas de futebol, entre as 10.00 e as 17.30, seguido de um brinde e abertura da exposição de fotografia “A Mulher por Detrás da Arte”. No dia seguinte, 8 de Maio, as intervenções artísticas começam às 09.30, na Casa da Cultura da Ameixoeira, e estendem-se até às 18.00, destacando-se ainda o Torneio de Futsal do Bairro da Ameixoeira, às 16.30.

Já entre os dias 9 e 10 de Maio, a programação concentra-se na Casa da Cultura da Ameixoeira, sempre a partir das 9.30. Em destaque, o almoço comunitário com artistas, parceiros e moradores, no dia 10, às 13.30, e a apresentação de Danças da Pastoral dos Ciganos, às 17.30, antes da entrega de prémios, às 18.00.

7 Mai, Qui 10.30 (Avenida da Índia, 110); 8-10 Mai, Sex-Dom 09.30 (Avenida Glicínia Quartin, 24). Entrada livre

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