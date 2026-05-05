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Juntas Hacemos Más: o festival de graffiti no feminino ruma à Ameixoeira

O evento reunirá cerca de 50 artistas dos cinco continentes para transformar mais de 600 metros quadrados de parede.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Juntas Hacemos Más
DR | Juntas Hacemos Más
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A freguesia de Santa Clara é o palco escolhido para a terceira edição do Juntas Hacemos Más, um festival internacional de graffiti e arte urbana no feminino. Com epicentro na Casa da Cultura da Ameixoeira, a programação – que se realiza entre 7 e 10 de Maio – conta com a participação de 50 artistas que, seleccionadas via open call, trazem a Lisboa a diversidade estética de países de todo o mundo.

Após o sucesso da primeira edição em 2024, na Rua do Rio Seco, na freguesia da Ajuda, e da segunda edição em 2025, no Largo do Revista Militar, na freguesia de Benfica, a iniciativa – que resulta de uma organização conjunta entre a Embaixada do México e a Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa – está de volta. E o compromisso mantém-se: promover o intercâmbio cultural, a street art e o empoderamento feminino.

Quanto à escolha do novo local, na freguesia de Santa Clara, é reflexo de uma aposta continuada na “descentralização do circuito cultural convencional”. Além disso, esta edição estabelece também “uma ponte criativa” entre a tradição local do futebol feminino e o entusiasmo em torno do Mundial de 2026, que este ano é co-organizado pelo México. 

Com início a 7 de Maio, na Casa da América Latina, o festival arranca com pintura de bolas de futebol, entre as 10.00 e as 17.30, seguido de um brinde e abertura da exposição de fotografia “A Mulher por Detrás da Arte”. No dia seguinte, 8 de Maio, as intervenções artísticas começam às 09.30, na Casa da Cultura da Ameixoeira, e estendem-se até às 18.00, destacando-se ainda o Torneio de Futsal do Bairro da Ameixoeira, às 16.30.

Já entre os dias 9 e 10 de Maio, a programação concentra-se na Casa da Cultura da Ameixoeira, sempre a partir das 9.30. Em destaque, o almoço comunitário com artistas, parceiros e moradores, no dia 10, às 13.30, e a apresentação de Danças da Pastoral dos Ciganos, às 17.30, antes da entrega de prémios, às 18.00.

7 Mai, Qui 10.30 (Avenida da Índia, 110); 8-10 Mai, Sex-Dom 09.30 (Avenida Glicínia Quartin, 24). Entrada livre

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