Este fim-de-semana, 45 artistas pintam murais em Benfica

Intervenção artística na Rua do Rio Seco, na Ajuda, que fez parte da primeira edição do festival em 2024

A iniciativa faz parte do festival Juntas Hacemos Más, que procura dar destaque às mulheres artistas. Começa esta quinta-feira e conta com exposições e uma conversa.

Este fim-de-semana, está de volta a Juntas Hacemos Más. O festival internacional de graffiti, que aconteceu pela primeira vez o ano passado, vai juntar 45 artistas mulheres de vários países para criar murais na zona de Benfica.

Das 115 candidaturas recebidas, a organização do festival seleccionou mais de 40 propostas artísticas para preencher os muros de um troço de rua do Largo da Revista Militar, que se prolongam por 135 metros. A intervenção artística vai ser integrada no mural que já lá existe e que foi criado, por Mariana Duarte Santos, com o objectivo de homenagear o Segundo Congresso Nacional de Mulheres Portuguesas.

As artistas chegam um pouco de todo o mundo, tanto da Argentina, da Colômbia e do Brasil, como da Finlândia, França, Irlanda, Polónia ou Portugal. “[Esta actividade] representa uma valiosa oportunidade para fomentar a criação artística no âmbito da arte urbana liderada por mulheres. Além disso, a participação de um parceiro tão importante como Portugal neste tipo de iniciativas reforça o compromisso do México com a igualdade de género, a inclusão cultural e o fortalecimento de redes internacionais de colaboração artística”, garante Bruno Figueroa, embaixador do México em Portugal, citado em comunicado.

Esta sexta-feira e sábado, as artistas vão estar a preencher os muros, entre as 09.00 e as 17.00. Serão revelados ainda no sábado, às 18.00. Mas antes, já esta quinta-feira, conte com uma conversa sobre o papel das mulheres na arte urbana, na Casa do Comum, a partir das 19.00, e uma exposição de postais com obras de várias artistas para ver na Casa da América Latina, às 13.00. Da parte da manhã, às 09.00, também na Casa da América Latina, outras artistas vão estar a personalizar skates, que estarão em exposição no Festival Muro, em Maio.

O festival Juntas Hacemos Más acontece, na Cidade do México, desde 2022 e, em 2024, a primeira edição em Portugal teve lugar na freguesia da Ajuda. É organizado com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Embaixada do México, às quais, este ano, se juntam a Junta de Freguesia de Benfica e a Casa da América Latina.

Vários locais (Benfica, Belém e Bairro Alto). 24-27 Abr. Vários horários. Entrada livre

